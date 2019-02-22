Мужчина, не ошибись! Самые нелепые причины, из-за которых девушки бросают парней

Начал обсуждение пользователь под ником atomictea, который спросил пользователей портала (и парней, и девушек), с какими особенностями своих партнеров они не готовы мириться ни при каких обстоятельствах. Другими словами, что их раздражает так сильно, что они готовы пойти на расставание.

Пост, озаглавленный вопросом «Самая несерьезная вещь, из-за которой вы не будете встречаться с человеком?» собрал больше 12 тысяч комментариев от пользователей сайта. Мы выбрали самые лучшие популярные высказывания.

Женские причины для разрыва отношений

Большие ноздри: «Самая несерьезная... Я не люблю парней с большими ноздрями. Да, я знаю, это субъективно и немного странно».

Темные костяшки пальцев (что?): «Костяшки пальцев темнее остальной их кожи, типа такого (ссылка на фото). Я знаю, это вообще-то очень мило и симпатично, но почему-то все равно не выношу».

Загоны по очень странным моментам: «Ему понравился фильм «Люси», и он провел остаток ночи в тревоге, как будто он посмотрел документальный фильм. «Но что, если мы на самом деле будем использовать 100% нашего мозга?!»

Не читаешь книг? Сразу в бан!: «Когда я еще ходила на свидания, фатальной фразой для меня было: «Я не читаю книг».

Пробелы перед знаками препинания: «Я отказала кому-то на сайте знакомств, потому что он ставил пробелы перед запятыми, точками и вопросительными знаками, когда отправлял мне сообщения. Вот так, например. Разве это не раздражает?»

В обновлении девушка написала, что не ожидала, что ее коммент будет таким популярным. Хейтерам она пояснила, что парень, с которым она общалась, не был иностранцем, а особенность написания точно не была связана с автокоррекцией или каким-то приложением. А даже если бы и так, ей все равно было неприятно общаться с тем, кто не постарался поправить свои сообщения в разговоре.

Кстати, грамматические и пунктуационные ошибки — довольно популярный ответ у разных девушек, комментировавших тред. Не зря мы включили этот пункт в нашу подборку о том, как правильно общаться с девушками по переписке.

Ох уж эти многоточия: «Однажды у меня было запланировано свидание с парнем, которого я встретила на сайте знакомств, и я внезапно осознала, что он использует многоточия в каждом сообщении. Например: «Звучит здорово... Не могу дождаться встречи с тобой... Я люблю макароны и сыр...» И так далее. Это так сильно напугало меня, что я отменила свидание».

Учитесь писать грамотно: «Грамматические и орфографические ошибки — большая проблема для меня. Извините, но если вы не можете написать предложения правильно, вы мне неинтересны».