Мужчина, не ошибись! Самые нелепые причины, из-за которых девушки бросают парней

На днях в топ развлекательного портала Reddit вышел тред о том, из-за каких мелких и порой незначительных причин мы готовы рвать отношения (или не начинать их вовсе), пишет Леди.Мейл.ру.
Начал обсуждение пользователь под ником atomictea, который спросил пользователей портала (и парней, и девушек), с какими особенностями своих партнеров они не готовы мириться ни при каких обстоятельствах. Другими словами, что их раздражает так сильно, что они готовы пойти на расставание.
Пост, озаглавленный вопросом «Самая несерьезная вещь, из-за которой вы не будете встречаться с человеком?» собрал больше 12 тысяч комментариев от пользователей сайта. Мы выбрали самые лучшие популярные высказывания.
Женские причины для разрыва отношений
Большие ноздри: «Самая несерьезная... Я не люблю парней с большими ноздрями. Да, я знаю, это субъективно и немного странно».
Темные костяшки пальцев (что?): «Костяшки пальцев темнее остальной их кожи, типа такого (ссылка на фото). Я знаю, это вообще-то очень мило и симпатично, но почему-то все равно не выношу».
Загоны по очень странным моментам: «Ему понравился фильм «Люси», и он провел остаток ночи в тревоге, как будто он посмотрел документальный фильм. «Но что, если мы на самом деле будем использовать 100% нашего мозга?!»
Не читаешь книг? Сразу в бан!: «Когда я еще ходила на свидания, фатальной фразой для меня было: «Я не читаю книг».
Пробелы перед знаками препинания: «Я отказала кому-то на сайте знакомств, потому что он ставил пробелы перед запятыми, точками и вопросительными знаками, когда отправлял мне сообщения. Вот так, например. Разве это не раздражает?»
В обновлении девушка написала, что не ожидала, что ее коммент будет таким популярным. Хейтерам она пояснила, что парень, с которым она общалась, не был иностранцем, а особенность написания точно не была связана с автокоррекцией или каким-то приложением. А даже если бы и так, ей все равно было неприятно общаться с тем, кто не постарался поправить свои сообщения в разговоре.
Кстати, грамматические и пунктуационные ошибки — довольно популярный ответ у разных девушек, комментировавших тред. Не зря мы включили этот пункт в нашу подборку о том, как правильно общаться с девушками по переписке.
Ох уж эти многоточия: «Однажды у меня было запланировано свидание с парнем, которого я встретила на сайте знакомств, и я внезапно осознала, что он использует многоточия в каждом сообщении. Например: «Звучит здорово... Не могу дождаться встречи с тобой... Я люблю макароны и сыр...» И так далее. Это так сильно напугало меня, что я отменила свидание».
Учитесь писать грамотно: «Грамматические и орфографические ошибки — большая проблема для меня. Извините, но если вы не можете написать предложения правильно, вы мне неинтересны».
«Гарри Поттер» — это и правда важно: «У меня бывали случаи, когда люди не хотели встречаться со мной, только потому что я никогда не видел ни одного фильма о Гарри Поттере и никогда не читал ни одной из книг».
Мужские причины для разрыва отношений
Аллергия на любимый продукт: «Аллергия на арахис. Я не готов к такой жертве».
Слишком медленно бегает: «Она настаивала на совместных пробежках, но бегала слишком медленно для меня».
Ну очень плохо с математикой: «Я был на свидании с девушкой, которая не смогла в уме подсчитать 10% чаевых. На второе свидание не пошел».
Смена любимых радиостанций в машине без спроса: «Я закончил свидание после того, как она начала без спроса менять настройки радио у меня в авто, когда мы ехали на ужин».
Комментарий вызвал мощную волну реакций, после чего парень дописал еще два обновления в свой первоначальный пост. Большинство пользователей тем не менее обратили внимание, что такие ситуации всегда можно уладить простым разговором.
Одинаковая фамилия: «Однажды я отказался от свидания, потому что у девушки была та же фамилия, что и у меня. Мы не были родственниками, но это все равно изводило меня. Я не хотел, чтобы люди думали, что я встречаюсь с моей двоюродной сестрой или что-то в этом роде».
Дружеское напоминание: не стоит переживать по поводу того, что о вас подумают. Это приносит много тревожности в нашу жизнь, при этом мало что меняет — всем все равно не угодить.
Веганство и запрет есть мясо: «В старшей школе я несколько дней встречался с девушкой. Когда мы были у нее дома, я предложил заказать пиццу. Она сообщила, что она веганка, после чего запретила мне есть мясо и молочные продукты, если я «хочу, чтобы мы сработались». Я ушел домой и заказал себе на ужин пиццу пепперони».
У людей могут быть разные взгляды на те или иные вещи, но принуждение и нарушение личных границ — в любом случае плохо!
Очень-очень странный смех: «Я пошел на свидание с девушкой, которую я знал, она мне нравилась. Она была великолепна, весела, талантлива. А затем мы пришли на комедийный вечер, где я услышал ее смех. Это было похоже на клокотание ведьм в моих ушах в течение полутора часов. Второго свидания не было».