Тайна раскрыта: как назовут будущего ребенка Меган Маркл и принца Гарри

До рождения ребенка Меган Маркл и принца Гарри остается совсем немного – герцогиня Сассекская ожидает появления первенца в апреле этого года. В западной прессе появилась информация от источников в королевском дворце. Стал известен пол ребенка – это девочка, а также возможное будущее имя малышки – Виктория, в честь покойной матери Елизаветы II, королевы Виктории. Ее также называли королева-мать, пишет Сегодня.