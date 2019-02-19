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  • Тайна раскрыта: как назовут будущего ребенка Меган Маркл и принца Гарри

Тайна раскрыта: как назовут будущего ребенка Меган Маркл и принца Гарри
Пол уже известен!

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Meghan Markle

ФОТО: Stephen Lock / ZUMAPRESS.com / Scanpix

Герцог и герцогиня Сассекские ожидают девочку!

До рождения ребенка Меган Маркл и принца Гарри остается совсем немного – герцогиня Сассекская ожидает появления первенца в апреле этого года. В западной прессе появилась информация от источников в королевском дворце. Стал известен пол ребенка – это девочка, а также возможное будущее имя малышки – Виктория, в честь покойной матери Елизаветы II, королевы Виктории. Ее также называли королева-мать, пишет Сегодня.

Впрочем, сами герцоги Сассекские эту информацию не комментируют. Даже не подтверждают пол малыша. Ранее в СМИ писали, что в случае появления девочки принц Гарри даст ей имя своей матери – леди Дианы. 

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