Леди Гага жестоко бросила 50-летнего жениха

По имеющейся информации, пара разошлась в начале февраля. Якобы именно Леди Гага стала инициатором разрыва с избранником.

О переменах в личной жизни знаменитости рассказали близкие к окружению поп-звезды люди. Также они сообщили, что Кристиан все еще продолжает любить свою невесту и всеми способами пытается ее вернуть, передает портал E!News.

ФОТО: VALERIE MACON / AFP

Отметим, слухи о размолвке в отношениях 32-летней Леди Гаги и 50-летнего Карино появились после церемонии "Грэмми", где исполнительница появилась без кольца. Кроме того, звезда не упомянула Кристиана в благодарственной речи после получения награды.

ФОТО: Mario Anzuoni / Reuters / Scanpix

Подлило масла в огонь и то, что пользователи Twitter заподозрили Леди Гагу и Брэдли Купера во влюбленности после фильма "Звезда родилась". Примечательно, что ни сама певица, ни ее жених Кристиан пока не комментируют появившиеся слухи об их расставании.