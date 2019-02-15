Тельцам нужно успокоиться, а Ракам больше двигаться: гороскоп на 15 февраля

Овен

Звезды не рекомендуют вам проводить много времени в трудах. В конце концов здоровье и душевное равновесие ни за какие деньги не купишь.

Телец

Нынче вы будете склонны нервничать без видимой причины. Не отравляйте себе жизнь, научитесь решать проблемы по мере их поступления.

Близнецы

В одиночку вы, увы, в этот день ничего не сможете добиться. Ищите поддержки у того, кто может помочь вам сегодня справиться со всеми трудностями.

Рак

Нынче звезды рекомендуют вам провести ваш рабочий день в движении. Чем меньше вы будете находиться в офисе, тем больше полезных дел сделаете.

Лев

Ваше чувство юмора поможет достойно прожить этот день. Раз уж вы не в состоянии исправить события, относитесь ко всему легко и с улыбкой.

Дева

Внимательно прислушивайтесь к тому, что говорят вокруг. Слухи могут оказаться очень полезным источником информации, не стоит их недооценивать.

Весы

Удачный день для важных встреч в спокойной неделовой обстановке. Правда, проводить их лучше всего вечером, после окончания рабочего дня.

Скорпион

День обещает быть богатым на всевозможные проверки и сложные ситуации. Зато прекрасный вечер в хорошей компании поможет избавиться от негатива.

Стрелец

Решить все проблемы одним махом, скорее всего, не получится. Лучше наберитесь терпения и ждите, пока ситуация не станет меняться к лучшему.

Козерог

Успех в делах, на который вы так рассчитываете, если вам и достанется, то не так просто. Придется приложить немало усилий, чтобы добиться желаемого.

Водолей

Некие давно забытые вами проекты внезапно начнут приносить плоды. А вот что делать с этими подарками судьбы, решать исключительно вам.

Рыбы