Когда нужно бросить работу, чтобы сохранить жизнь. Признаки

На работе вы подвергаетесь опасности. Начальник заставляет вас нарушать закон, например. Вы понимаете, что это опасно. Предвидите возможные последствия. И постоянно испытываете тревогу; даже если ничего не случится, тревога вас доведёт до болезни и отнимет силы, пишет Zen.Yandex.ru.

Если вы терпите агрессивные нападки, унижающие личность. Или мерзкие приставания, которые не прекращаются. Вы постоянно чувствуете себя униженным, ваши чувства оскорблены… Бесполезно себя уговаривать; унижение - сильнейшая психотравма, которая разрушает здоровье. И отнимает веру в себя.

Если у вас совсем не остаётся времени для себя. Одна девушка даже стала жить на работе, был такой случай в практике. Поставила диванчик и спала на нем, а в редкие выходные ездила домой - у неё был ненормированный рабочий день. Она хорошо зарабатывала, но даже не успевала тратить деньги. Если у вас совсем нет времени для жизни, это не работа, это каторга. И нервная система потом отомстит за недостаток отдыха и переключения.

После отпуска или выходных мысль о том, что надо возвращаться на работу, внушает вам ужас. Вам физически плохо при мысли о том, что пора снова работать в том же месте. До слез, до тошноты вам не хочется возвращаться в пыточную камеру. Контраст между отпуском и работой слишком силён; работа кажется невыносимой.

Это не работа. Это ядерный отсек на подводной лодке, как в фильме про героических моряков-подводников. Вам грозит реальная опасность. Организм не видит другого способа избежать пытки, кроме как заболеть серьёзно. Если в течение последних 3-4 месяцев вы почти непрерывно болели или получали травмы, возможно, подсознание пыталось вас предупредить - ещё немного, и произойдёт «бегство в болезнь». И вы получите освобождение от работы - так преступников освобождают от тюрьмы вследствие неизлечимой болезни…