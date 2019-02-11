Старость в радость! ТОП-3 знаков Зодиака, которые отлично выглядят в преклонном возрасте

Чтобы выглядеть хорошо в преклонном возрасте, нужно следить за собой. Кстати, астрологи утверждают, что одним знакам зодиака это удается лучше, чем другим. Предлагаем вам в этом убедиться на примере звезд!

Какие знаки зодиака хорошо выглядят в преклонном возрасте

1. Лев

После 60 Львы остаются такими же женственными и привлекательными, как были раньше. Дисциплинированность этого знака позволяет им регулярно следить за собой. Им не нужно увлекаться ни пластикой, ни диетами, так как они предпочитают выглядеть естественно и благородно. А вот и 73-летняя Хелен Миррен, родившаяся под знаком Льва.

ФОТО: Mario Anzuoni / Reuters/Scanpix

2. Рыбы

В преклонном возрасте Рыбы только начинают жить. Кажется, что они вечно молоды и прекрасны. При этом возраст для них — это не повод менять гардероб и привычки. Они шикарно выглядят в платьях с открытой шеей! Вот как выглядит 60-летняя Шэрон Стоун. Ее знак зодиака — Рыбы.

ФОТО: Charles Sykes/AP

3. Рак

Ракам нужно немного, чтобы выглядеть хорошо. Всю свою жизнь они меняют стиль и прически, худеют, занимаются спортом. Но в зрелом возрасте им помогает хорошо выглядеть именно правильный настрой. Они всегда бодры и веселы.

69-летняя Мэрил Стрип родилась под знаком Рака.