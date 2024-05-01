ГОРОСКОП НА 1 МАЯ Узнайте, для кого из знаков Зодиака этот день станет особенным!

Рак

Эмоциональный фон будет напряженным в начале дня, и многим представителям знака это время покажется довольно трудным. Лучше не планировать особенно важных дел, потому что вам трудно будет на них сосредоточиться. Подождите немного, вскоре влияние позитивных тенденций наберет силу, и вы добьетесь тех же результатов, прикладывая куда меньше усилий. Вечер отлично подходит для общения с друзьями. Можно принимать гостей, устраивать домашние праздники. Вам удается развеселить всех, поднять настроение тем, кто в последнее время пал духом.

Лев

Начало дня благоприятно для общения. Легко произвести хорошее впечатление даже на тех, кто обычно очень требователен к окружающим и замечает только их недостатки. Вероятны полезные знакомства. Вы на многих производите хорошее впечатление, интересные предложения не заставят себя ждать. Позже нужно будет вернуться к привычным делам. Они покажутся довольно скучными, и вы постараетесь справиться со всем как можно быстрее. Свободное время можно посвятить давнему хобби, оно поднимет настроение. Порадует и встреча со старыми знакомыми, друзьями детства и юности.

Дева