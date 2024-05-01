ФОТО «Утренний футбольный матч вот-вот начнется!» Зрелище, развернувшееся на стадионе, позабавило жителей Хийумаа

«Утренний футбольный матч начинается», - написал местный житель, который опубликовал веселое фото в общественную группу. Он заметил, что одним утром стадион Кярдла был захвачен журавлями. Упомянутое фото вызвало бурные обсуждения в группе сообщества.

«Думаю, они бы победили нашу национальную команду», - шутит кто-то под опубликованным фото. «Похоже, у них нет соперников», - добавляет другой. Кто-то отмечает, что это скорее экологические газонокосилки.

Один из жителей Хийумаа опубликовал в комментариях похожее фото, но с поля Кяйна. «Лучшие участники ждут старта», - добавил он. «Они, наверное, пили Red Bull», - шутит кто-то в ответ, намекая на слоган известного энергетического напитка «Red Bull окрыляет».

Журавли захватили поле. Фото: Tõnu Konist/Facebooki grupp Hiiumaa Heaks

Помимо шутливых комментариев, встречаются и более серьезные. «Бедные птицы. Тоже хотят где-то посидеть и поесть», - пишет один из участников. Другой добавляет: «Их очень много... Фермерам больше не компенсируют ущерб от гусей... Сегодня утром проезжал мимо нескольких полей, где гуси пировали...»