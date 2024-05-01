ГАЛЕРЕЯ Красотка-дизайнер из Эстонии произвела фурор на Неделе моды в Дубае

28 апреля 18 дизайнеров со всего мира приняли участие в роскошном показе мод в Дубае. Это мероприятие, известное как «Оскар» в области искусства и моды, привлекло внимание мировых знаменитостей, членов королевских семей и агентов высокой моды, которые ищут на нем новых талантливых дизайнеров.

Именно недавнее признание в Милане дало эстонке возможность посетить церемонию награждения World Fashion Festival Awards в Дубае на прошлой неделе.

Кроме того, на мероприятии присутствовали послы, генеральные консулы и медиа-партнеры со всего мира. Среди гостей был советник шейха Мохаммеда бен Заида Якуб Аль Али, с которым Риина Лаанету имела возможность пообщаться и обменяться контактами.

Эстонская красотка-дизайнер представила коллекцию специально для Дубая и ближневосточного рынка, которой придали загадочность и индивидуальность головные уборы и тысячи кристаллов, сверкающих на одежде. В основу коллекции легла фирменная идея RIINA LAANETU «Dress-Up - Dress-Down», когда многофункциональность одежды позволяет использовать один и тот же предмет одежды для разных случаев.

Риина Лаанету представила свою новую коллекцию в Дубае. Фото: Erakogu

По словам Риины Лаанету, которая очарована Дубаем, одним из ее достижений является смелость выделиться в красочной, но консервативной ближневосточной столице моды.

«Я очень рада, что моя дебютная коллекция завоевала сердца местных влиятельных людей в Дубае, таких как Фархана Боди и Джвана Карим, а также гостей модных показов. Я также рада, что мы можем еще сильнее привнести эстонский дизайн на карту мировой моды. Дубай - страна всех возможностей, и я с нетерпением жду того, что ждет нас впереди», - добавила Лаанету.

Фархана Боди и Джвана Карим - звезды-миллионеры популярного сериала Netflix «Bling Dubai», который стал третьим по количеству просмотров неанглоязычным телешоу Netflix за неделю его выхода.

Ближний Восток, безусловно, является одним из целевых рынков Риины Лаанету, и это подтвердили судьи и гости World Fashion Festival Awards, которые были очень впечатлены тем, что такая маленькая страна, как Эстония, привезла в Дубай эксклюзивную коллекцию мирового класса.