Светлана Лобода взорвала Сеть фото без трусов

Украинская певица Светлана Лобода показала снимок с выступления в откровенном наряде. На фото Лобода стоит в полоборота, держа руку в волосах. На певице золотистое платье, которое состоит всего из нескольких тонких полосок на боку от груди до бедра.

Пользователи Сети предположили, что на певице нет нижнего белья. Ее наряд слишком открытый, чтобы там можно было «спрятать» трусики.