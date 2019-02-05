Светлана Лобода взорвала Сеть фото без трусов

На фото с выступления Светланы Лободы, опубликованном в Instagram, наряд певицы практически полностью обнажает ее бедро и бок, но ни трусиков, ни бюстгальтера на теле не видно, сообщает Korrespondent.
Украинская певица Светлана Лобода показала снимок с выступления в откровенном наряде. На фото Лобода стоит в полоборота, держа руку в волосах. На певице золотистое платье, которое состоит всего из нескольких тонких полосок на боку от груди до бедра.
Пользователи Сети предположили, что на певице нет нижнего белья. Ее наряд слишком открытый, чтобы там можно было «спрятать» трусики.
Мнения поклонников по этому поводу разделились, но снимок за день собрал более ста тысяч лайков.