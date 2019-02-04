Ни морщинки на лице! Максим Галкин поделился новым фото с Аллой Пугачевой

Поклонники уже не раз отмечали, что Алла Борисовна сейчас словно молодеет с каждым днем. На новых фото, которые регулярно появляются в сети после того, как ее муж Максим Галкин завел свою страницу в Instagram, она каждый раз выглядит все свежее и моложе. Не остался без внимания и новый кадр, который Максим разместил в своем блоге вчера. На снимке он нежно обнимает свою жену, а в комментариях оставил трогательное пожелание подписчикам: "Всем желаем хорошего настроения!".