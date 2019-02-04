Пн, 4.02.2019
Горячее фото Эмили Ратаковски для GQ вызвало бурю эмоций у поль­зо­ва­те­лей Сети СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Ни морщинки на лице! Максим Галкин поделился новым фото с Аллой Пугачевой

Ни морщинки на лице! Максим Галкин поделился новым фото с Аллой Пугачевой

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Максим Галкин и Алла Пугачева

ФОТО: Instagram

В Сети в восторге от нового фото Аллы Пугачевой.

Поклонники уже не раз отмечали, что Алла Борисовна сейчас словно молодеет с каждым днем. На новых фото, которые регулярно появляются в сети после того, как ее муж Максим Галкин завел свою страницу в Instagram, она каждый раз выглядит все свежее и моложе. Не остался без внимания и новый кадр, который Максим разместил в своем блоге вчера. На снимке он нежно обнимает свою жену, а в комментариях оставил трогательное пожелание подписчикам: "Всем желаем хорошего настроения!". 

Максим Галкин и Алла Пугачева

ФОТО: Instagram

Сразу же поклонники Аллы Борисовной приступили комментировать снимок, заметив, что на лице у артистки нет ни одной морщины. Под фото появилось множество догадок: кто-то предложил, что снимок обработали в фотошопе, а кто-то решил, что все дело в пластических операциях. Как бы там ни было, но все сошлись во мнении, что сейчас певица выглядит очень счастливой и красивой! 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ