Ой, как горячо! Обнаженная Вера Брежнева показала себя в ванне на Мальдивах

Блондинка выложила в Instagram интересное фото. Она в обнаженном виде лежит в ванне, согнув ногу и прикрыв рукой грудь. На голове у Веры белое полотенце, а глаза спрятаны за темными солнцезащитными очками.

«Я хотела попасть на эти острова много лет. И вот наконец-то появилась возможность. Сделала себе такой подарок. Поэтому сейчас даже сама себе завидую. Но надеюсь, вы умеете радоваться за других и порадуетесь за меня», — обратилась Вера к своим поклонникам.