Ср, 30.01.2019
Любовница Александра Цекало добилась его развода с сестрой Веры Брежневой СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Ой, как горячо! Обнаженная Вера Брежнева показала себя в ванне на Мальдивах

Ой, как горячо! Обнаженная Вера Брежнева показала себя в ванне на Мальдивах

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Вера Брежнева

ФОТО: Instagram

36-летняя Вера Брежнева впервые попала на Мальдивские острова. Певица призналась, что этот ее отдых окажется коротким.

Жена Константина Меладзе заявила о том, что ее многолетняя мечта сбылась. Певица оказалась на Мальдивах.

Блондинка выложила в Instagram интересное фото. Она в обнаженном виде лежит в ванне, согнув ногу и прикрыв рукой грудь. На голове у Веры белое полотенце, а глаза спрятаны за темными солнцезащитными очками.

«Я хотела попасть на эти острова много лет. И вот наконец-то появилась возможность. Сделала себе такой подарок. Поэтому сейчас даже сама себе завидую. Но надеюсь, вы умеете радоваться за других и порадуетесь за меня», — обратилась Вера к своим поклонникам.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ