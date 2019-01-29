Узнайте, чего сегодня стоит остерегаться: гороскоп на 29 января

Овен

День отмечен некоторым снижением жизненного потенциала, что может спровоцировать и ухудшение настроения, и недомогания. Избегайте занятий, связанных с риском и серьезными физическими нагрузками. А также ситуаций, требующих немедленного принятия решений. Спокойно двигаясь по избранному пути, вы сможете добиться многого, в особенности это касается профессиональной деятельности.

Влияние близких людей на вашу жизнь сейчас в основном позитивно, поэтому общение с ними будет приносить радость. Вы стремитесь к компромиссу и проявляете гибкость, порой забывая о собственных интересах ради окружающих; такое поведение похвально, однако и здесь лучше избегать крайностей.

Телец

Решение профессиональных проблем отнимет немало времени, однако, когда преграды будут преодолены, вы поймете, что добились очень и очень многого. Наступил благоприятный момент для того, чтобы испытать свои силы на новом поприще, получить знания, которые окажутся полезными в дальнейшем. Не упустите возможность пообщаться с влиятельными особами: велика вероятность, что ваши идеи и предложения вызовут у них неподдельный интерес.

Нежелательны разъезды, для начала долгого путешествия тоже лучше выбрать другой день. Хотя жизненный потенциал высок, переутомление может отрицательно сказаться на самочувствии. Отношения с близкими будут гармоничными, если вы не будете проявлять излишней требовательности.

Близнецы

Очень сильны позитивные тенденции, что позволяет добиться значительных успехов во многих сферах жизни. Вероятны выгодные сделки, можно рассчитывать на денежные поступления, возвращение долгов, подарки. Покупки будут удачными, об инвестициях в развитие собственного бизнеса тоже не придется жалеть. Деловые переговоры дадут отличный результат, если вы будете рассчитывать не только на свое обаяние, но и на профессиональные качества, навыки и умения.

Складывается благоприятная ситуация для перемен в личной жизни, можно рассчитывать на исполнение желаний. Удачное стечение обстоятельств позволит завязать интересные знакомства. Не упустите шанс отлично провести время, отправившись в неожиданное путешествие.

Рак

День может ознаменоваться большими победами, если вы будете упорны и решительны. Не стоит изменять своим привычкам и нарушать традиции; хорошо изученный путь окажется самым коротким, нет никакой необходимости изучать нехоженые тропы. Финансовые проблемы остаются в прошлом, появляется возможность сделать выгодные инвестиции и покупки, осуществить давние желания.

В личной жизни ситуация также очень хороша: вы отлично ладите с теми, кто вам дорог, легко избегаете недоразумений и разногласий. Возможны новые романтические увлечения, интересные знакомства. Некоторые представители знака услышат признания столь же приятные, сколь и неожиданные.

Лев

Очень удачный день, позволяющий в любом деле проявить себя с лучшей стороны и добиться больших успехов. Вы интуитивно выбираете правильную линию поведения, избегаете ошибок и сомнительных контактов, прекрасно справляетесь с решением профессиональных задач. Вероятно улучшение финансового положения, возможно получение щедрой награды за работу, доставившую вам огромное удовольствие.