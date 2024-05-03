ГОРОСКОП НА 3 МАЯ День будет удачным, но не для всех знаков Зодиака: советы астрологов

Рак

Будьте готовы к неожиданностям в начале дня. В это время едва ли удастся действовать по плану. Куда вероятнее, что нужно будет взяться за совершенно новые дела, заняться решением задач, о которых вы раньше даже не задумывались. Будет непросто, но интересно. Вы наверняка добьетесь успеха. Вторая половина дня проходит спокойнее. Она дает возможность вернуться к старым делам и успешно завершить их. Многим Ракам охотно помогают старые знакомые. Хорошо проходят романтические свидания. Они могут сыграть важную роль в жизни некоторых представителей знака.

Лев

Не самый простой день. Эмоциональный фон может быть напряженным. Вы часто переживаете из-за пустяков, принимаете близко к сердцу то, на что прежде не обращали внимания. Важно справиться с беспричинной тревогой. В этом часто помогают привычные дела. Сосредоточившись на них, вы избавитесь от неприятных мыслей. Вторая половина дня проходит очень плодотворно, дает шанс добиться успеха в том, что прежде не получалось. Это благоприятное время для любых творческих занятий. Некоторые Львы обнаружат у себя таланты, о которых прежде даже не догадывались.

Дева