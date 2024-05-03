ФОТО Вызвали санитаров: Бритни Спирс подралась со своим возлюбленным в отеле

Как пишет TMZ, конфликт произошел в ночь на среду, 1 мая. Постояльцы внезапно услышали женские крики. Бритни Спирс угрожала гостям и сотрудникам гостиницы, кричала и плакала. На ее теле заметили порезы и вызвали полицию и медиков.

К ним певица вышла почти обнаженной, прикрывалась подушкой и одеялом. Возлюбленного рядом с ней не было. Уехала Спирс вместе со своей охраной.

Позже в Instagram певица заявила, что на фото не она и папарацци просто прифотошопили ее лицо на чье-то тело.

Ранее Бритни Спирс завершила развод с мужем-тренером и моделью Сэмом Асгари. Экс-супруги подали общее заявление о разводе в суд вместе с ответом исполнительницы на требования бывшего мужа.

Накануне Бритни Спирс также снова удалила свой инстаграмм, чем испугала поклонников: фанаты певицы на фоне ее поведения постоянно подозревают, что их кумир не в порядке. К тому же, после развода ее начали замечать в компании разных мужчин, а в инстаграмме она публикует видео, в которых танцует обнаженной. Сама Бритни плохо относится к попыткам поклонников узнать, как у нее дела, и требует не лезть в ее частную жизнь.