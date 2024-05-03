«На самом деле здесь популярна платформа Onlyfans, но главное правило – на заднем плане не должно быть никаких зданий Дубая, потому что обнаженные фотографии запрещены в их культуре», – говорит Сандра Роосме из Таллинна в программе Roaldi retked.
Для подписчиков
Сандра Роосме, единственная эстонская звезда Onlyfans, живущая в Дубае: обнаженные фотографии запрещены в исламской культуре
«В период короновируса я пропустила соревнования в Эстонии и как-то стало скучно», - признается Сандра Роосме, таллиннка, живущая в Дубае, в последней программе Roaldi retked.