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Сандра Роосме, единственная эстонская звезда Onlyfans, живущая в Дубае: обнаженные фотографии запрещены в исламской культуре

Крислин Метсанурм
, репортер
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Сандра Роосме.
Сандра Роосме. Фото: Kuvatõmmis saatest

«На самом деле здесь популярна платформа Onlyfans, но главное правило – на заднем плане не должно быть никаких зданий Дубая, потому что обнаженные фотографии запрещены в их культуре», – говорит Сандра Роосме из Таллинна в программе Roaldi retked.

«В период короновируса я пропустила соревнования в Эстонии и как-то стало скучно», - признается Сандра Роосме, таллиннка, живущая в Дубае, в последней программе Roaldi retked.

Девушка зарабатывает на платформе OnlyFans, где активно выставляет контент уже более трех лет. «Я думала, что пробуду здесь какое-то время, а потом, возможно, вернусь в Эстонию, но мне здесь очень нравится, и я нашла идеальный распорядок дня, когда лето я провожу на родине, а холодное время года - здесь», - говорит Сандра в шоу.

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