Сандра Роосме, единственная эстонская звезда Onlyfans, живущая в Дубае: обнаженные фотографии запрещены в исламской культуре

Девушка зарабатывает на платформе OnlyFans, где активно выставляет контент уже более трех лет. «Я думала, что пробуду здесь какое-то время, а потом, возможно, вернусь в Эстонию, но мне здесь очень нравится, и я нашла идеальный распорядок дня, когда лето я провожу на родине, а холодное время года - здесь», - говорит Сандра в шоу.