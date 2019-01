Анфиса Чехова показала, как выглядела в 20 лет после приема таблеток для похудения

View this post on Instagram

Вы хотели увидеть меня 20-ти летнюю? Напросились🙈😂 Мне здесь конечно чуть больше, лет 21-22. Здесь я похудевшая от тайских таблеток на 25 кг за 2 месяца. Весила 52 кг🤦🏻‍♀️ на 10 кг меньше, чем сейчас. От груди остались одни слёзы😢 Предпочитала не раздеваться при свете😂😂😂 Лицо стало, на мой взгляд, некрасивым. Нос удлинился, а под глазами были жуткие синячины, такие что несколько раз меня останавливали милиционеры у метро и проверяли вены🤦🏻‍♀️😱 в 90-х это было актуально🥶😂 Характер изменился в худшую сторону. Вечно голодная, злая, капризная. Молодой человек, с которым я тогда встречалась, шутил: «Лучше будь снова толстой, но доброй»☺️ Про здоровье воообще молчу🤦🏻‍♀️ Своим глупым молодым мозгом я не понимала, какой урон я наношу сосудам и обмену веществ, этими тайскими таблетками🤦🏻‍♀️ я думала только о том, как бы похудеть! В то время я пела в группе «Безумные светлячки», каждый день ходила в тренажерку и качалась, так что даже пресс был вполне спортивный. Но Счастья в моей жизни не было! Потому как не в худом теле Счастье, а в мудрой голове🤯🤗 P.S. Кстати, в таком весе я продержалась 1 год. Дальше сорвалась и страдала булимией. Набрала 30 кг🤦🏻‍♀️ С ТЕХ ПОР ОТКАЗЫВАЮСЬ ПИТЬ И РЕКЛАМИРОВАТЬ КАКИЕ ЛИБО СРЕДСТВА ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ!!! НЕ ПОВТОРЯЙТЕ МОИХ ОШИБОК!!! #какмолодымыбыли #мои20 #юность