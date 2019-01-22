Светлана Лобода показала грудь и разбитые в кровь колени во время концерта

Как можно увидеть на снимках, во время выступления певицы на огромном экране ее эротические снимки. На них она изображена топлес, грудь прикрывает руками. Причем, периодически на груди оказывается и мужская рука.

ФОТО: Facebook

Фанаты обратили на это внимание, так как на концерт возрастное ограничение составляло 12 лет, то есть присутствовали дети.

Между тем концерт посетили многие российские звезды. Так, Максим Галкин и Алла Пугачева отметили редким совместным выходом и поздравили Лободу с заключительным концертом в Москве.

Об этом стало известно благодаря сопровождавшему их Николаю Баскову. Он транслировал в свой Instagram видео с концерта, а также фото поздравлений звезд.

Тем временем, Лобода после концерта показало его ужасные последствие - окровавленные колени.