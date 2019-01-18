«Слепая, уродина, проститутка!»: у скоромной подруги Петросяна сдали нервы

На Татьяну Брухунову обрушился шквал критики после того, как летом стало известно о поданном в суд заявлении на развод юмористки Елены Степаненко. СМИ разнюхали, что якобы поводом для такого сенсационного решения стала связь ее мужа, знаменитого артиста Евгения Петросяна с молодой помощницей Татьяной Брухуновой. Говорили, будто особенно возмущало артистку то, что на молодую пассию престарелый юморист тратил бешеные деньги и даже подарил две квартиры в Москве.

Так это или нет, но Татьяна на своей официальной страничке в социальной cети Instagram регулярно публикует фотографии, сделанные из совместных с юмористом заграничных путешествий, дизайнерскую одежду и аксессуары, роскошные и стильные интерьеры квартиры, частые посещения ресторанов.

Можно представить, как на это реагируют сторонники Елены Степаненко. Впрочем, не нужно представлять, достаточно ознакомиться с комментариями, которые те оставляют под каждым постом Брухуновой. Несмотря на откровенное интервью, которое та дала в конце 2018 года, где заявила о чистых чувствах к Евгению Петросяну, градус ненависти не понизился – скорее наоборот.

Многие сравнивают Татьяну Брухунову с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской, которая годы жизни отдала актеру Армену Джигарханяну, была буквально его тенью и правой рукой, работала в его театре, выходила с ним в свет. Однако их история любви закончилась чудовищным скандалом: артист назвал ее воровкой, подал на нее в суд, и они развелись.

Татьяна сравнения с Виталиной отметает. Но пристальное внимание (крайне негативное) очень нервирует ее. В итоге она обратилась к своим недоброжелателям. «Сколько злости меня сейчас окружает! Объемы зашкаливают! Косоглазая, сутулая, слепая, уродина, крокодил, проститутка... И это только те эпитеты, что не содержат унижений и брани», – констатировала молодая помощница Евгения Петросяна.