Тимати подверг риску четырехлетнюю дочь
Маленькая Алиса уже сейчас поражает своим бесстрашием. Мать Тимати Симона Юнусова выложила в свой Instagram-аккаунт ролик, от которого у поклонников рэпера по телу побежали мурашки, пишет Дни.ру.
Певца не раз критиковали за то, что он прививает наследнице любовь к экстремальным развлечениям и часто неоправданно рискует ее жизнью. Так, Тимативместе с девочкой катается на водных лыжах, не надев на нее спасательный жилет, учит ее серфингу, бросая в воду без страховки.
Подобные видеоролики регулярно публикует в своем микроблоге в соцсети бабушка Алисы, которая в ней души не чает. На сей раз звездный папа позволил дочке попробовать силы в воздушной гимнастике. На кадрах видно, как наследница Тимати бесстрашно раскачивается на трапеции на большой высоте.
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Сейчас семья отдыхает в Доминикане. "Кажется, придется искать еще и воздушную гимнастику в Москве", - прокомментировала свой пост мать рэпера. Судя по всему, Симона одобряет то, как Тимати воспитывает дочь.
А вот поклонники артиста неоднозначно восприняли трюки малышки. Некоторые посчитали, что такое занятие для четырехлетнего ребенка опасно. "Стынет в жилах кровь!", "Ничего себе! Это даже взрослому очень страшно", "У меня от таких воздушных элементов даже голова закружилась!", "Аж мурашки по коже…" – высказались фолловеры. При этом они отдали должное отваге и спортивной подготовке дочери Тимати.