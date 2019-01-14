Тимати подверг риску четырехлетнюю дочь

Певца не раз критиковали за то, что он прививает наследнице любовь к экстремальным развлечениям и часто неоправданно рискует ее жизнью. Так, Тимативместе с девочкой катается на водных лыжах, не надев на нее спасательный жилет, учит ее серфингу, бросая в воду без страховки.

Подобные видеоролики регулярно публикует в своем микроблоге в соцсети бабушка Алисы, которая в ней души не чает. На сей раз звездный папа позволил дочке попробовать силы в воздушной гимнастике. На кадрах видно, как наследница Тимати бесстрашно раскачивается на трапеции на большой высоте.

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Сейчас семья отдыхает в Доминикане. "Кажется, придется искать еще и воздушную гимнастику в Москве", - прокомментировала свой пост мать рэпера. Судя по всему, Симона одобряет то, как Тимати воспитывает дочь.