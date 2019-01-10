Муж Пелагеи показал фото подросшей дочери
10 января 2019, 17:51
Иван Телегин опубликовал снимок с ребенком. На днях он ходил с Таисией кататься на аттракционах. Пользователи социальной сети были рады, что хоккеист показал им подросшую девочку.
Певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин редко делятся подробностями личной жизни с общественностью. У пары растет дочь Таисия, которую они тщательно оберегают от публики. Однако на днях в Instagram спортсмена появился милый кадр с ребенком. Папа и малышка вместе ходили на новогодние аттракционы. «Вечерние покатушки с моей дочкой», — отметил Телегин в подписи к фотографии.
Поклонники звездной семьи пришли в восторг от снимка. Многие восхитились, как Таисия подросла, а другие попросили сфотографироваться Ивана вместе с женой и дочерью.