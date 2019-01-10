Муж Пелагеи показал фото подросшей дочери

Певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин редко делятся подробностями личной жизни с общественностью. У пары растет дочь Таисия, которую они тщательно оберегают от публики. Однако на днях в Instagram спортсмена появился милый кадр с ребенком. Папа и малышка вместе ходили на новогодние аттракционы. «Вечерние покатушки с моей дочкой», — отметил Телегин в подписи к фотографии.