Чт, 10.01.2019
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Муж Пелагеи показал фото подросшей дочери

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ФОТО: Instagram

Иван Телегин опубликовал снимок с ребенком. На днях он ходил с Таисией кататься на аттракционах. Пользователи социальной сети были рады, что хоккеист показал им подросшую девочку.

Певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин редко делятся подробностями личной жизни с общественностью. У пары растет дочь Таисия, которую они тщательно оберегают от публики. Однако на днях в Instagram спортсмена появился милый кадр с ребенком. Папа и малышка вместе ходили на новогодние аттракционы. «Вечерние покатушки с моей дочкой», — отметил Телегин в подписи к фотографии. 

Поклонники звездной семьи пришли в восторг от снимка. Многие восхитились, как Таисия подросла, а другие попросили сфотографироваться Ивана вместе с женой и дочерью. 

ФОТО: Instagram

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