Ух, какая! Экс-солистка SEREBRO показала жаркие снимки

«Февраль 2019, жду тебя больше, чем всё. Именно с него начнётся отсчёт концертов MOLLY. И мы будем вместе делать fire! Моя команда ждёт старта, но я пока не буду раскрывать все. Просто скажу, что каждое исполнение будет как целое шоу. Много новой музыки. И уже пишется альбом. Жду встречи с вами каждой клеткой», — написала Ольга.