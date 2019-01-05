Ух, какая! Экс-солистка SEREBRO показала жаркие снимки

Самая сексуальная участница группы SEREBRO Ольга Серябкина, покинувшая коллектив в конце 2018 года, порадовала поклонников новыми эротическими фото. Девушка, которая теперь будет выступать сольно под именем MOLLY, опубликовала в Instagram несколько соблазнительных снимков.
В подписи к фото певица призналась, что с нетерпением ждет февраля, когда начнется ее новая творческая жизнь.
«Февраль 2019, жду тебя больше, чем всё. Именно с него начнётся отсчёт концертов MOLLY. И мы будем вместе делать fire! Моя команда ждёт старта, но я пока не буду раскрывать все. Просто скажу, что каждое исполнение будет как целое шоу. Много новой музыки. И уже пишется альбом. Жду встречи с вами каждой клеткой», — написала Ольга.
Напомним, Серябкина, на которую недавно напали в Москве, покинула группу SEREBRO после 12 лет работы. После этого продюсер Максим Фадеев объявил о роспуске группы и полной замене состава. Он объявил кастинг новых солисток. Состав группы будет сформирован после завершения реалити-шоу SEREBRO CASTING, вроде того, что в свое время делал Константин Меладзе, набирая солисток «ВИА Гры».