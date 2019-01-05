Под каким девизом пройдет 2019 год для каждого знака Зодиака

Год Желтой Земляной Свиньи обещает быть богатым на события. Для некоторых представителей зодиакального круга звезды приготовили необычные перемены в судьбе. Астрологи сообщают, что ключом к успеху и процветанию для каждого станет девиз, который поможет взять верное направление и улучшить жизнь.

Овен

Путешествие в новую жизнь. Согласно гороскопу на 2019 год, Овнам не придется скучать: с самого начала года они будут готовы идти вперед, покорять новые вершины и достигать поставленных целей. Энергетика года поспособствует этим стремлениям, так что

при наличии целеустремленности и желания Овны смогут кардинально изменить свою жизнь, буквально начав ее с чистого листа.

Телец

Реализация потенциала. В 2019 году никакие препятствия не смогут остановить Тельцов, особенно если они будут идти напролом к какой-то конкретной цели. Год Желтой Свиньи, по гороскопу, - отличное время для поиска способов самовыражения и реализации потенциала. Так что для достижения успеха в этом году Тельцам нужно лишь набраться смелости, составить план действий и вступить на путь, ведущий к мечте.

Близнецы

Поиск предназначения. Для Близнецов настал тот самый момент, когда неплохо было бы понять, чего они хотят от жизни и как этого достичь. Поиски предназначения необходимы для того, чтобы взять верное направление, по которому Близнецы смогут без препятствий достичь успеха.

Проделанная работа над собой позволит понять, что жизнь многогранна, что она гораздо лучше, чем можно себе представить.

Рак

Духовное перерождение. Для Раков 2019 год будет необыкновенным временем, когда в жизни произойдут необычные трансформации. Главное - не бояться перемен и быть открытыми всему новому. Специалисты dailyhoro.ru советуют Ракам для начала избавиться от сомнений и комплексов, а также от негативных программ. Все это в новом году может помешать естественному духовному перерождению.

Лев

Обретение уверенности. Уверенность в себе, пожалуй, главной фактор, позволяющий достигать заветных целей в жизни каждого. Но в 2019 году похвастаться этим качеством в большей мере смогут Львы.

Судьба приготовила для них особенный подарок - самоуверенность, которая позволит смело смотреть в будущее. Благодаря этому Львов ждут исключительно позитивные перемены.

Дева

Достижение успеха. Какие бы цели ни поставили себе Девы, все будет спориться. Всех невзгод, разумеется, не избежать, но это не помешает Девам привлечь удачу и обрести успех. Астрологи не рекомендуют паниковать и упрекать себя за допущенные ошибки - все будет только к лучшему. Успех в любой сфере будет доступен, проблемы начнут решаться сами собой, а заветные желания - исполняться.

Весы

Обретение счастья. Несмотря на то, что 2019 год не сулит Весам значительных перемен и подвижек, счастье обязательно найдет к ним дорогу. Год, по прогнозам астрологов, будет богатым на позитивные и счастливые события.