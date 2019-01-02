Ср, 2.01.2019
Она провела в коме четыре года, проснулась и рассказала правду, от которой все замерли СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Жизнь
  • Три вопроса, которые нужно обязательно задавать врачу при назначении любого лечения

Три вопроса, которые нужно обязательно задавать врачу при назначении любого лечения

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Врач. Иллюстративное фото.

ФОТО: Wavebreakmedia ltd / PantherMedia / Scanpix

Обычно мы доверяем доктору, думая, что он знает наш организм лучше нас самих. Но так ли это на самом деле? Врачи тоже могут допускать ошибки, и если не интересоваться подробностями назначаемого лечения, вероятность этого возрастет, пишет Фабиоса.

Основные аспекты общения с доктором

Чтобы получить необходимую медицинскую помощь от специалиста, советуем вам перед приёмом сделать несколько вещей:

  • Запишите все, что хотите рассказать врачу о своей проблеме и самочувствии.
  • Составьте список всех лекарств, которые вы принимаете, указав дозы, дату начала приема и частоту.

Помните: в кабинете доктора нет места смущению, вы должны сообщать ему о всех вещах, которые вас беспокоят. Если вы что-то не поняли при общении со специалистом, не стесняйтесь задавать вопросы.

Три вопроса, которые обязательно нужно задать врачу при назначении любого лечения

1. Каковы шансы, что лечение поможет?

Например, препараты для улучшения состояния сосудов не помогают снизить АД и не влияют на снижение риска смерти от сердечной патологии. Поэтому обязательно спросите о реальных преимуществах и прогнозах лечения. Вы также можете поинтересоваться у врача статистикой касательно пользы выбранного метода.

2. Каковы шансы, что лечение может навредить мне?

У всего есть свои риски, даже у лечения и анализов, которые кажутся вполне простыми и безобидными. Помните: побочных эффектов нет только у тех лекарств, которые неэффективны. Однако наличие рисков не всегда означает отсутствие преимуществ. Так, например, химиотерапия чрезвычайно вредна для пациента, но её негативное воздействие на организм оправдывается пользой в борьбе с раком.

3. Какие есть альтернативы?

Спросите у лечащего врача, есть ли другие методы лечения, которые можно рассмотреть в вашем случае, а также почему вы остановились именно на этом варианте.

Быть откровенным со своим врачом и задавать все вопросы крайне важно, не стесняйтесь и не бойтесь показаться занудой. Помните: недосказанность или недопонимание может стоить вам жизни. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ