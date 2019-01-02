Три вопроса, которые нужно обязательно задавать врачу при назначении любого лечения

Основные аспекты общения с доктором

Чтобы получить необходимую медицинскую помощь от специалиста, советуем вам перед приёмом сделать несколько вещей:

Запишите все, что хотите рассказать врачу о своей проблеме и самочувствии.

Составьте список всех лекарств, которые вы принимаете, указав дозы, дату начала приема и частоту.

Помните: в кабинете доктора нет места смущению, вы должны сообщать ему о всех вещах, которые вас беспокоят. Если вы что-то не поняли при общении со специалистом, не стесняйтесь задавать вопросы.

Три вопроса, которые обязательно нужно задать врачу при назначении любого лечения

1. Каковы шансы, что лечение поможет?

Например, препараты для улучшения состояния сосудов не помогают снизить АД и не влияют на снижение риска смерти от сердечной патологии. Поэтому обязательно спросите о реальных преимуществах и прогнозах лечения. Вы также можете поинтересоваться у врача статистикой касательно пользы выбранного метода.

2. Каковы шансы, что лечение может навредить мне?

У всего есть свои риски, даже у лечения и анализов, которые кажутся вполне простыми и безобидными. Помните: побочных эффектов нет только у тех лекарств, которые неэффективны. Однако наличие рисков не всегда означает отсутствие преимуществ. Так, например, химиотерапия чрезвычайно вредна для пациента, но её негативное воздействие на организм оправдывается пользой в борьбе с раком.

3. Какие есть альтернативы?

Спросите у лечащего врача, есть ли другие методы лечения, которые можно рассмотреть в вашем случае, а также почему вы остановились именно на этом варианте.