Доверьтесь своей интуиции! Гороскоп на 2 января

Вероятны визиты старых знакомых и дальних родственников; прием гостей окажется делом нешуточным и долгим. Укрепляются дружеские и романтические отношения, появляется достаточно причин для того, чтобы с оптимизмом смотреть в будущее, не опасаясь неприятных сюрпризов и разочарований.

Дева

Напряженность нарастает, и в наибольшей степени эта тенденция повлияет на ваши отношения с близкими людьми. Старайтесь избегать ссор; конфликты, вырастающие из мелких недоразумений и недопонимания, могут оказаться на удивление долгосрочными. Общение с любимым человеком может быть омрачено проявлениями ревности и разногласиями, касающимися отдаленного будущего.

День подходит для поездок, путешествий и активного отдыха. Можно пообщаться с коллегами в неформальной обстановке, повидать старых деловых партнеров. Жизненный потенциал достаточно высок, но вы поступите мудро, если не станете испытывать свой организм на прочность.

Весы

День из числа удачных и приятных. Он хорошо подходит для того, чтобы навестить далеко живущих родственников и друзей, по мере сил помочь им в решении бытовых проблем. Вероятно появление интересных идей у тех, кто занимается обустройством собственного жилья. Новая информация обещает быть полезной. Хорошо усваиваются знания, можно посвятить день учебе или творческой работе.

Не возникнет повода для ссор с родственниками и любимым человеком. Сильно стремление к новым впечатлениям, разнообразию эмоций. Воздержитесь, по крайней мере, от участия в опасных затеях – здравый смысл поможет избежать лишних переживаний. Жизненный потенциал высок.

Скорпион

Прекрасный день для тех, кто планирует делать покупки и вообще заниматься делами, так или иначе касающимися финансовой сферы. Вероятно также получение подарков, в том числе и весьма ценных и полезных. Не торопитесь реализовывать идеи, посетившие вас в последнее время – сейчас подходящий момент для того, чтобы заново их обдумать и слегка подкорректировать.

Не исключены споры с родственниками, возвращение проблем и конфликтов недавнего прошлого. Воздерживайтесь от необдуманных обещаний, особенно – если речь идет об отдаленном будущем. Этот день подходит для посещения салона красоты и проведения любых оздоровительных процедур.

Стрелец

Усиливается влияние негативных тенденций в сфере романтических отношений. Вы слишком обидчивы, а порой и капризны, и любимому человеку не так-то просто найти с вами общий язык. Постарайтесь не сосредотачиваться на негативных переживаниях, ищите способ приятно и интересно провести время: новые впечатления – это лучший способ избавиться от хандры.

Можно делать покупки, заниматься обустройством жилья и украшением интерьера. Вероятны интересные идеи, творческие озарения, а также встречи с людьми, готовыми поделиться с вами полезной информацией. Не будьте слишком критичны к себе и простите близким их маленькие слабости.

Козерог

Вам свойственны резкие перепады настроения, порой раздражительность и обидчивость будут переходить все допустимые грани. Общение с родственниками потребует незаурядного терпения, тем более, что вам не раз напомнят об оставшихся в прошлом конфликтах и проблемах. Некоторым Козерогам придется уделить время общению с весьма неприятными особами. Друзья наверняка обрадуются вашей компании, но именно от вас будут ждать оригинальных идей и необычных предложений.

Неплохой день для романтических свиданий, которые можно повести в непривычной, почти экзотической обстановке. Нежелательно экспериментировать с имиджем и совершать экстравагантные поступки.

Водолей

Прекрасный день для тех, кто умеет строить планы и претворять их в жизнь. Не следует лениться, придаваться бездействию и лени: найдите себе дело по душе, которое позволит получить приятные эмоции. Не приходится надеяться, что друзья найдут способ развеселить вас – организовывать свой досуг придется самостоятельно, щедро делясь с окружающими хорошими идеями.

Несколько скептически настроены родственники, ваши намерения вызывают у них скорее недоумение, чем восторг и радость. Будьте осторожны в дороге, не доверяйте малознакомым людям, сколь бы симпатичными они ни казались. У юных представителей знака могут возникнуть проблемы со здоровьем.

Рыбы

Очень сильно влияние позитивных тенденций, вас ждет немало приятных и интересных событий. Этот день отлично подходит для разнообразных поездок, можно наносить визиты родственниками и друзьям, принимать активное участие в светских мероприятиях, посещать многолюдные собрания. Вероятны необычные приглашения и предложения, позволяющие в полной мере проявить ваш незаурядный творческий потенциал.