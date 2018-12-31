Гороскоп на новогоднюю ночь 2019 года для каждого знака Зодиака
Астрологи сообщают, что грядущая новогодняя ночь будет наполнена яркими и неожиданными событиями. С помощью гороскопа вы узнаете, какие подарки подготовили звезды и планеты для всех знаков Зодиака.
До Нового года осталось совсем немного, поэтому астрологи рассказали, к чему нужно готовиться в новогоднюю ночь. Многие представители зодиакального круга даже не догадываются, что, возможно, именно в это время их жизнь кардинально изменится. Узнать о событиях, которые произойдут в новогоднюю ночь, поможет гороскоп.
Овен
В ночь с 31 декабря на 1 января Марс перейдет в усиленную позицию. Это означает, что Овнов ожидает судьбоносный момент, после которого их жизнь изменится.
Это может быть перспективное знакомство, любовное признание, важное предложение от любимого человека, приятные известия или встреча с тем, с кем Овны уже давно не виделись.
Астрологи советуют Овнам настраиваться на позитив, тогда новогодняя ночь принесет исключительно приятные сюрпризы.
Телец
В грядущую новогоднюю ночь Тельцов ожидает встреча со старыми друзьями или звонок от дальних родственников. В это время представители этого созвездия смогут вдоволь пообщаться с близкими, подарив им теплые слова и поздравления. Под бой курантов необходимо загадать желание, ведь, согласно гороскопу, оно исполнится в 2019 году.
Близнецы
Несмотря на то, что Близнецы являются сторонниками шумного веселья, грядущую новогоднюю ночь лучше провести в кругу семьи. Семейная атмосфера и улыбки близких поднимут Близнецам настроение, и праздник оставит о себе теплые воспоминания.
После боя курантов необходимо поздравить родных и друзей и попросить прощения за свои прошлые проступки, и тогда гармония и спокойствие сохранятся в доме до конца года.
Рак
Уже в новогоднюю ночь 2019 в жизни Раков произойдут первые позитивные перемены. У одиноких представителей этого созвездия появится шанс встретить свою любовь и провести это время с потенциальным спутником жизни. Семейным Ракам желательно встретить Новый год в кругу семьи.
Лев
В новогоднюю ночь 2019 Львы вновь обретут поддержку Марса. Используя энергетику покровителя, можно исполнить заветное желание и привлечь в свою жизнь счастье и удачу.
После полуночи в дом могут нагрянуть нежданные гости, но их визит лишний раз обрадует Львов и сделает праздник еще более веселым и запоминающимся.
Дева
В новогоднюю ночь Девы наконец-то смогут отдохнуть от предпраздничной суматохи и окунуться в атмосферу праздника. Астрологи сообщают, что для представителей этого созвездия празднование пройдет незабываемо. Гости будут довольны, а новая покровительница отблагодарит Дев за теплый прием удачей и хорошими возможностями в 2019 году.
Весы
В новогоднюю ночь 2019 представителей этого созвездия ожидает приятное событие.
Возможно, кто-то обрадует хорошими новостями, или же именно в это время старые друзья напомнят о себе и захотят провести праздник вместе с Весами.
Есть вероятность, что Весы получат поздравление от бывшего партнера, после чего на них может нахлынуть волна чувств. Удастся ли вернуть прошлые отношения, зависит только от самих Весов.
Скорпион
С 31 декабря на 1 января Венера будет ослаблена в созвездии Скорпиона, что сулит представителям этого знака удачу в любви. После полуночи одиноким Скорпионам можно отправиться на массовые гулянья, так как у них есть все шансы встретить свою любовь. Также в новогоднюю ночь представители этого созвездия смогут завести много новых знакомств и обрести хороших друзей. Скорпионы, которые уже состоят в отношениях, получат от партнера желаемый подарок и красивое любовное признание.
Стрелец
В праздничную ночь состоится переход Марса - покровителя Стрельцов - в усиленную позицию.
На протяжении всего праздника представители этого созвездия будут пребывать в хорошем настроении и смогут дарить радость всем гостям. И близкие люди не останутся в долгу.
Козерог
В новогоднюю ночь Козероги так сильно проникнутся атмосферой праздника, что пожелают продлить новогодние каникулы. А кроме того, у них может появиться прекрасная идея по поводу времяпровождения в праздничные выходные. Астрологи советуют не отказывать себе в желаниях и уже 1 января приступить к реализации планов: например, отправиться в новогоднее путешествие.
Водолей
В новогоднюю ночь 2019
Водолеи станут главными звездами праздника. Близкие по достоинству оценят их праздничный наряд, а трапеза придется по нраву даже самым придирчивым гостям.
В самый разгар праздника астрологи советуют Водолеям уединиться в отдельной комнате и загадать желание.
Рыбы
Грядущая новогодняя ночь не обойдется без переживаний и легкой ностальгии, а виной тому - ослабленная Луна. Однако присутствие самых близких людей и бой курантов моментально поднимут Рыбам настроение. По словам астрологов, с 31 декабря на 1 января звезды будут благосклонны к представителям знака Рыбы, а значит - их заветное желание исполнится уже в новом году.