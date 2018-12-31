Гороскоп на новогоднюю ночь 2019 года для каждого знака Зодиака

До Нового года осталось совсем немного, поэтому астрологи рассказали, к чему нужно готовиться в новогоднюю ночь. Многие представители зодиакального круга даже не догадываются, что, возможно, именно в это время их жизнь кардинально изменится. Узнать о событиях, которые произойдут в новогоднюю ночь, поможет гороскоп.

Овен

В ночь с 31 декабря на 1 января Марс перейдет в усиленную позицию. Это означает, что Овнов ожидает судьбоносный момент, после которого их жизнь изменится.

Это может быть перспективное знакомство, любовное признание, важное предложение от любимого человека, приятные известия или встреча с тем, с кем Овны уже давно не виделись.

Астрологи советуют Овнам настраиваться на позитив, тогда новогодняя ночь принесет исключительно приятные сюрпризы.

Телец

В грядущую новогоднюю ночь Тельцов ожидает встреча со старыми друзьями или звонок от дальних родственников. В это время представители этого созвездия смогут вдоволь пообщаться с близкими, подарив им теплые слова и поздравления. Под бой курантов необходимо загадать желание, ведь, согласно гороскопу, оно исполнится в 2019 году.

Близнецы

Несмотря на то, что Близнецы являются сторонниками шумного веселья, грядущую новогоднюю ночь лучше провести в кругу семьи. Семейная атмосфера и улыбки близких поднимут Близнецам настроение, и праздник оставит о себе теплые воспоминания.

После боя курантов необходимо поздравить родных и друзей и попросить прощения за свои прошлые проступки, и тогда гармония и спокойствие сохранятся в доме до конца года.

Рак

Уже в новогоднюю ночь 2019 в жизни Раков произойдут первые позитивные перемены. У одиноких представителей этого созвездия появится шанс встретить свою любовь и провести это время с потенциальным спутником жизни. Семейным Ракам желательно встретить Новый год в кругу семьи.

Лев

В новогоднюю ночь 2019 Львы вновь обретут поддержку Марса. Используя энергетику покровителя, можно исполнить заветное желание и привлечь в свою жизнь счастье и удачу.

После полуночи в дом могут нагрянуть нежданные гости, но их визит лишний раз обрадует Львов и сделает праздник еще более веселым и запоминающимся.

Дева

В новогоднюю ночь Девы наконец-то смогут отдохнуть от предпраздничной суматохи и окунуться в атмосферу праздника. Астрологи сообщают, что для представителей этого созвездия празднование пройдет незабываемо. Гости будут довольны, а новая покровительница отблагодарит Дев за теплый прием удачей и хорошими возможностями в 2019 году.

Весы

В новогоднюю ночь 2019 представителей этого созвездия ожидает приятное событие.

Возможно, кто-то обрадует хорошими новостями, или же именно в это время старые друзья напомнят о себе и захотят провести праздник вместе с Весами.

Есть вероятность, что Весы получат поздравление от бывшего партнера, после чего на них может нахлынуть волна чувств. Удастся ли вернуть прошлые отношения, зависит только от самих Весов.