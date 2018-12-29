Меган Маркл рассекретила шокирующие данные о принце Гарри

Во время прогулки по Кардиффу бывшая актриса встретилась со своими поклонниками. Одна из фанаток призналась, что восхищается ее отношением к женским правам и феминизму.

«Гарри – тоже феминист», – ответила Меган Маркл. Этот эпизод успел записать на камеру один из присутствующих. Ролик был опубликован на странице в Instagram, которую ведут поклонники королевской особы.

Пользователи остались под большим впечатлением от просмотра ролика. «Она чудесная герцогиня. Очень хочу увидеть те изменения, которые она принесет в этот мир», – написал один из них. «У Гарри всегда были очень светлые мысли, и он был феминистом еще задолго до встречи с будущей женой», – отметил другой.