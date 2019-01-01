1 января – особенно важная дата в 2019 году. Вот как поймать удачу за хвост

1 января – не простая дата. Благодаря особому «волшебству» у каждого будет прекрасная, но довольно-таки редкая возможность привлечь в свою жизнь богатство, счастье и удачу.

В народе такие даты называются «зеркальными». Этот день имеет огромную силу по очень простой причине – именно в самом начале года вы можете задать правильный настрой!

Для этого нужно следовать всего нескольким рекомендациям...

Первое и самое очевидное: проведите этой день в хорошем настроении. Делайте то, что любите и не давайте другим это испортить.

В этот день также рекомендуется не вспоминать о прошлом – оно уже далеко позади и не имеет никакого отношения к настоящему и будущему – думайте о хорошем и привлечете больше позитива в свою жизнь.

Будьте добрее. Не нужно ругаться, выяснять отношения или создавать конфликты не пустом месте. Негатива стоит избегать, по крайней мере, в этот день.

Если у вас остались какие-то обиды из прошлого – отпустите свою боль. Если нужно, напишите о своих чувствах на листе бумаги, а потом сожгите его (только осторожно, новый год ведь не стоит встречать пожаром).

Не думайте, что прощение означает, что теперь вы должны снова подружиться с недоброжелателями. Наоборот, исключите из своей жизни токсичных людей и энергетических вампиров – ничего хорошего они вам не принесут, ни 01.01, ни в последующие дни.

Также отличной идеей является написать список главных целей и заданий. Если хотите, можете начать вести дневник, где вы либо описываете достигнутое за день, либо выливаете свои чувства, мысли и эмоции. Это обязательно поможет вам собраться с мыслями и лучше контролировать свои успехи.

Перестаньте себя критиковать. Постарайтесь в новом 2019 году принять все свои стороны и сосредоточиться на самосовершенствовании, а не самоуничтожении (морально, или физически).

Составьте план на ближайшие месяцы. Возможно, вы всегда хотели начать активнее заниматься спортом, йогой или просто делать упражнения – вперед! Найдите на это время. Если вы скажите, что у вас за день нет ни одной свободной минуты-две, мы не поверим!

Если вы хотите улучшить свое здоровье, сосредоточьтесь на правильном питании и запланируйте посещение врачей – особенно, если вас что-то беспокоит.

И не забывайте, что вам нужно впустить в свою жизнь положительные эмоции. Ведь только открывшись, в вашу жизнь войдут и любовь, и счастье, и новые друзья.

Если вы сосредоточитесь на выполнении этих небольших целей, ваш 2019 обязательно станет одним из лучших и насыщенных в вашей жизни!