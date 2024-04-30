Вальпургиева ночь: предрассудки и приметы праздника

Эти приметы и предрассудки являются частью богатой традиции и верований, связанных с Вальпургиевой ночью. Они отражают стремление людей привлечь магическую силу и защиту в это время.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика - не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100 процентов. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.