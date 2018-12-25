Кого из знаков Зодиака ждет повышение в новом году?

2019-й — год Юпитера в Стрельце. Стрелец — знак движения, стремительности, решительных действий. Юпитер — планета благополучия и успеха. Что из этого следует? Всех нас ждет весьма и весьма неплохой год, передает Eg.ru.
Нам предстоят щедрые предложения, открываются большие возможности, будут развиваться партнерские отношения. Приходит время быстрых решений. Чтобы все получилось, нужно действовать. Сидеть сложа руки и ждать, когда с неба упадет мешок с деньгами, идея совершенно бессмысленная. Тем, кто с головой окунется в работу, не отступит перед трудностями и использует шансы, которые в изобилии будут появляться на пути, удастся все.
При этом нужно помнить, что голова должна оставаться холодной. В потоке больших возможностей обязательно найдутся аферисты и мошенники, умеющие воспользоваться ситуацией. Да, решения в этом году стоит принимать быстро, но это не значит, что можно оставаться беспечными и неосторожными.
Отдельное время стоит посвятить планированию. Причем начинать строить планы на год настанет пора еще на новогодних праздниках. Чтобы к началу рабочих будней быть во всеоружии и незамедлительно приступить к реализации задуманного.
8-е место — знаки Земли
Своеобразными аутсайдерами рейтинга стали знаки Земли. Их педантичность, умеренность и медлительность — не слишком удачная комбинация в году под знаком Юпитера в Стрельце. Но Юпитер добр, а потому неплохие возможности будут у всех.
Козерогов ждет время, когда им захочется сопротивляться всему происходящему вокруг, и касающемуся денег — тоже. А все потому, что происходит оно, на вкус Козерогов, слишком стремительно. Подстроиться под высокие темпы и необходимость ловить удачу здесь и сейчас не так-то просто. Но Козерогам придется это сделать, если они не хотят оказаться за бортом. Трудолюбие поможет компенсировать некоторую нерасторопность и «тяжеловесность» этого знака. Сумев обуздать энергию этого года, Козероги вполне могут использовать материальные дары Юпитера себе во благо.
Суперспособность Дев — максимально вдумчиво подходить к любой проблеме. Деве ничего не стоит изучить историю вопроса, узнать альтернативные мнения, взвесить все «за» и «против»… И как раз это и может ощутимо испортить общую — неплохую, надо сказать, — картину. Излишняя педантичность не дает набрать скорость в «ловле» шансов, а скорость набрать необходимо. Основная задача Дев в 2019 году — увидеть и успеть использовать регулярно появляющиеся возможности, чтобы поправить финансовое положение и взобраться повыше по карьерной лестнице. Не мешает заняться самообразованием — это тоже пойдет на пользу.
Неторопливым Тельцам придется немало потрудиться, чтобы пережить этот год и остаться в плюсе. Тельцам окажется трудно мгновенно реагировать на быстро меняющиеся условия, а в 2019 году именно это качество имеет большое значение. Пик трудовых подвигов у Тельцов придется на зимние месяцы, нужно приложить максимум усилий для строительства карьеры и увеличения зарплаты, можно начинать новые проекты. Весной стоит заниматься текучкой, да и после нужно работать над тем, что было заложено ранее. Год также подходит для обучения, в этой сфере можно добиться ощутимых успехов.
7-е место — знаки Воды
В 2019 году Ракам будет присуща их обычная неуверенность. С одной стороны, в году заложен большой потенциал, столько всего можно совершить! С другой: «А правильно ли я поступаю? А стоит ли оно того? Может быть, лучше переждать?..» Эти внутренние противоречия надо отложить подальше, иначе они помешают реализовать желаемое. В борьбе с ними поможет четкое планирование — то, что Раки умеют. Если Раки воспользуются этим своим умением, им удастся избежать больших потерь и остаться в выигрыше. Но для этого нужно очень постараться.
Задумчивые Рыбы рискуют пропустить все самое интересное, погрузившись в свой мир. Все остальные строят карьеру, выбивают зарплату побольше, кто-то начинает свое дело. Рыбам в это лезть не очень хочется, а надо — успех придет к тому, кто к нему стремится. В целом год ожидается неплохой, Рыбам предстоит освоить новые горизонты. Правда, для этого нужно покинуть зону комфорта и вернуться в реальный мир. В реальности их ждут немалые трудности, но вместе с ними — большие возможности и новые знания.
Скорпионам стоит умерить амбиции. Если кому-то не хватает уверенности и напора, то у Скорпионов они бьют через край, делая их чересчур нахальными, самоуверенными и бесцеремонными. Так недолго испортить отношения со всеми окружающими, в том числе с коллегами и начальством. Как говорится, «эту бы энергию, да в мирных целях…» Кроме того, с таким настроем велика опасность попасть под влияние аферистов или втянуться в какую-нибудь авантюру. Держите себя в руках. Нагородить огород, а потом героически преодолевать препятствия вы, конечно, можете, но зачем? Направьте неуемную энергию на работу, вы горы свернуть сумеете. Подкупите этим руководство, а там и до повышения недалеко.
6-е место — Весы
Непросто придется в 2019 году Весам, поскольку год требует мобильности и — главное — решительности. С решительностью у Весов традиционно не ладится. Весам нужно усвоить правило на предстоящий год: хотите чего-то — заявите об этом. Поговорите с руководством о повышении в должности, об увеличении зарплаты. Давно мечтаете о курсах повышения квалификации (особенно если их оплатит работодатель) — расскажите начальнику, насколько это выгодное для всех решение. Для достижения успеха нужно поменьше сомневаться, уверенно идти к цели, не бояться нести ответственность за свои решения.
5-е место — Лев
Пожалуй, единственная сфера, в которой Львы в этом году не так везучи, как во всех остальных, — это работа. Успешность во всем так окрылит Львов, что породит беспечность, которая может сыграть с ними злую шутку : они могут стать легкой добычей мошенников, а излишняя самоуверенность способна обострить отношения в рабочем коллективе. Это отразится и на карьере, и на финансах. Чтобы вернуть расположение фортуны и здесь, Львам стоит осмотрительнее относиться ко всевозможным контактам, умерить пыл и смотреть на себя критическим взглядом. Тогда Львы смогут снова ощутить себя на вершине мира.
4-е место — Водолей
Водолеям придется по душе год перемен. В любви у Водолеев дела складываются не очень, зато в вопросах финансов и работы они могут реализовать себя. Подвижные и открытые всему новому, они будут чувствовать себя в бурлящем котле событий как рыба в воде. Год позволит обучиться чему-то, что обязательно пригодится. Денежная удача сопутствует представителям этого знака, нужно только не теряться. Однако, веря в свою счастливую звезду, необходимо помнить об авантюристах, которые могут втянуть в большие неприятности. Будьте осторожнее и осмотрительнее.
3-е место — Овен
Овны в начале года будут склонны к тратам. То ли новогодние гирлянды вскружат им голову, то ли Овны решат, что «один раз живем», и потому спустят зарплату без особых угрызений совести. Что ж, чтобы не пришлось расплачиваться, сразу после праздников представителям этого знака предстоит ринуться в бой. Возможностей заработать будет предостаточно, в вопросах карьерного развития тоже есть большие перспективы. А чтобы все сложилось удачно, в 2019 году «пробивным» Овнам предстоит научиться договариваться.
2-е место — Близнецы
Близнецы, безусловно, относятся к финансовым счастливчикам 2019 года. Их не собьет с пути истинного даже собственное легкомысленное отношение к деньгам. В любое другое время им бы это с рук не сошло, но благосклонный Юпитер даст Близнецам немало шансов, чтобы реабилитироваться. Задача этого знака — взять дело в свои руки и упорно идти к цели. У Близнецов хватит сил и энтузиазма, чтобы добиться желаемого. Очень важно при этом не распыляться и не отвлекаться, работая вдумчиво и методично. Трудности с партнерами и поездками, которые неизбежно встанут на пути, Близнецов остановить не смогут.
1-е место — Стрельцы
Наконец-то настал праздник и на улице Стрельцов! Предыдущий год был годом напряженности, трудностей и аскезы. И теперь Стрельцы могут со спокойной душой стремиться вперед, у них получится все, за что бы они ни взялись. Работа спорится, подработки сыплются, интересные предложения появляются буквально из ниоткуда, деньги сами идут в руки... Настало время исполнять мечты. Нужно только не забывать о важности планирования и необходимости доводить дело до конца, ведь Стрельцы так быстро загораются и так же быстро остывают. Стрельцам, справившимся с этим недостатком, окажется по плечу любая цель.