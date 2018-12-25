Кого из знаков Зодиака ждет повышение в новом году?

7-е место — знаки Воды

В 2019 году Ракам будет присуща их обычная неуверенность. С одной стороны, в году заложен большой потенциал, столько всего можно совершить! С другой: «А правильно ли я поступаю? А стоит ли оно того? Может быть, лучше переждать?..» Эти внутренние противоречия надо отложить подальше, иначе они помешают реализовать желаемое. В борьбе с ними поможет четкое планирование — то, что Раки умеют. Если Раки воспользуются этим своим умением, им удастся избежать больших потерь и остаться в выигрыше. Но для этого нужно очень постараться.

Задумчивые Рыбы рискуют пропустить все самое интересное, погрузившись в свой мир. Все остальные строят карьеру, выбивают зарплату побольше, кто-то начинает свое дело. Рыбам в это лезть не очень хочется, а надо — успех придет к тому, кто к нему стремится. В целом год ожидается неплохой, Рыбам предстоит освоить новые горизонты. Правда, для этого нужно покинуть зону комфорта и вернуться в реальный мир. В реальности их ждут немалые трудности, но вместе с ними — большие возможности и новые знания.

Скорпионам стоит умерить амбиции. Если кому-то не хватает уверенности и напора, то у Скорпионов они бьют через край, делая их чересчур нахальными, самоуверенными и бесцеремонными. Так недолго испортить отношения со всеми окружающими, в том числе с коллегами и начальством. Как говорится, «эту бы энергию, да в мирных целях…» Кроме того, с таким настроем велика опасность попасть под влияние аферистов или втянуться в какую-нибудь авантюру. Держите себя в руках. Нагородить огород, а потом героически преодолевать препятствия вы, конечно, можете, но зачем? Направьте неуемную энергию на работу, вы горы свернуть сумеете. Подкупите этим руководство, а там и до повышения недалеко.

6-е место — Весы

Непросто придется в 2019 году Весам, поскольку год требует мобильности и — главное — решительности. С решительностью у Весов традиционно не ладится. Весам нужно усвоить правило на предстоящий год: хотите чего-то — заявите об этом. Поговорите с руководством о повышении в должности, об увеличении зарплаты. Давно мечтаете о курсах повышения квалификации (особенно если их оплатит работодатель) — расскажите начальнику, насколько это выгодное для всех решение. Для достижения успеха нужно поменьше сомневаться, уверенно идти к цели, не бояться нести ответственность за свои решения.

5-е место — Лев