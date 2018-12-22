Овнам лучше не выходить из дома: гороскоп на 22 декабря

Дева

Довольно напряженным будет этот день для тех, чьи интересы сосредоточены на вопросах профессионального характера. Сложившаяся ситуация не позволяет вам в полной мере проявить свои возможности, реализовать ранее составленные планы. Возможен разлад в деловых отношениях, не исключены ссоры с коллегами и руководством. Очень опасно сближение личной и профессиональной сфер, крайне нежелательны кокетство и флирт на работе. Члены семьи готовы оказать вам моральную поддержку, взять на себя решение проблем, до которых у вас в последнее время не доходили руки. Однако это не повод предаваться развлечениям и тратить деньги на удовлетворение своих капризов – будьте серьезны и благоразумны, это пойдет на благо всем.

Весы

Неспокойный и напряженный день, но по-своему интересный. В ваших силах добиться поставленных целей, однако для этого придется воспользоваться необычными средствами, а в некоторых случаях – методами, к которым окружающие отнесутся неодобрительно. Сохраняйте верность собственным принципам, как коммерческим, так и моральным; этого будет достаточно для того, чтобы избежать непоправимых ошибок. Семейные и любовные отношения складываются непросто, мелкие недоразумения перерастают в серьезные конфликты. Несколько разрядить ситуацию может неожиданный визит гостей или импровизированный праздник для друзей.

Скорпион

Вам придется потрудиться, чтобы достичь поставленных целей, реализовать свои планы. Мало что дается легко, хотя порой находятся люди, готовые оказать вам поддержку. Непросто складываются отношения с коллегами, личные симпатии и антипатии мешают вам принять верные решения. Профессиональные контакты, знакомства, начинающиеся как деловые, создают благоприятную почву для романтических увлечений. Вы можете позволить себе поступать легкомысленно, делать необдуманные шаги: близкие люди позаботятся о том, чтобы вам не пришлось расплачиваться за свои ошибки. Потакая всем возникающим желаниям без разбору, вы рискуете нанести серьезный ущерб своему здоровью.

Стрелец

Нежелательно в этот день проводить переговоры и важные встречи, обсуждать с потенциальными партнерами перспективы сотрудничества. В вашем деловом окружении достаточно людей, готовых на все ради достижения собственных целей, и сегодня эти малосимпатичные персоны будут особенно активны. Отстаивая свои интересы, не перегибайте палку – наступил благоприятный момент для того, чтобы привлечь внимание влиятельных людей, проявив себя с нужной стороны. Неуместны необдуманные решения и поспешные выводы в сфере романтических привязанностей. Ориентируйтесь на накопленный опыт, старайтесь контролировать свои эмоции – фактически, именно на ваши плечи ложится ответственность за дальнейшее развитие отношений.

Козерог

День характеризуется снижением деловой активности, что, в общем-то, и не плохо – сегодня вы сможете отвлечься от работы, порадовать себя приятными и увлекательными занятиями, прекрасно отдохнуть, пообщаться с друзьями. Романтические отношения развиваются в благоприятном русле, привязанности становятся более прочными и доверительными, чувства – нежными. Не упустите возможность повидаться с друзьями, посетить общественные мероприятия – вам полезно быть на виду. Разборчивость в знакомствах и осторожность в отношениях с людьми, которые не успели заслужить вашего доверия, позволят избежать неприятных ситуаций.

Водолей

День характеризуется снижением деловой активности, а также появлением новых целей, достижение которых связано с некоторыми проблемами. Не торопитесь подписывать документы, заключать соглашения; сотрудничество с новыми партнерами окажется не таким продуктивным и приятным, как хотелось бы. В решении финансовых и профессиональных вопросов старайтесь использовать проверенные методы. Отлично скажется на самочувствии и настроении активный отдых, прогулки помогут вам взбодриться. В поездках и путешествиях лучшая компания для вас – близкие люди; случайные попутчики вряд ли покажутся приятными. Друзья будут нуждаться в ваших советах и спокойно примут конструктивную критику.

Рыбы