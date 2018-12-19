Галерея: Слишком узкое платье сдавило живот и грудь беременной Меган Маркл

18 декабря Меган Маркл отправилась с официальным визитом в дом престарелых Brinsworth House. В этот день герцогиня Сассекская была одета в светлое платье Brock Collection с цветочным принтом и свои любимые замшевые туфли Tabitha Simmons с бантиками на пятках, пишет Woman .

Обратите внимание, насколько узкое платье выбрала Меган, которая, по нашим подсчетам, находится на шестом месяце беременности. Наряд в стиле Лиззи Беннет из «Гордости и предубеждения» так сильно обтянул фигуру супруги принца Гарри, что ее живот поднялся до уровня ребер, хотя на церемонии British Fashion Awards неделей ранее он был намного ниже. Не можем не отметить то, как впилась ткань изделия в грудь и спину будущей матери — смотрится жутковато. Смотрите галерею!