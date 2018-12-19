Скончался заслуженный артист России

Заслуженный артист России, актер Малого театра Олег Мартьянов скончался в возрасте 66 лет. Об этом сообщили в организации, где он работал. Он попал в труппу Государственного академического Малого театра в 1973 году. Там он трудился 45 лет.

«Самобытное дарование, блестящие внешние данные и яркий творческий темперамент позволили артисту исполнить множество ролей отечественного и зарубежного классического репертуара. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Олега Сергеевича. Память о нем сохранится в наших сердцах», — так описывают его коллеги.

Юрий Соломин, коллега Мартьянова, сообщил, что тот долго и тяжело болел. Он не уточнил, какой именно недуг был у Олега. Актер давно не играл в спектаклях, хотя ранее был очень востребован.

Александр Ермаков, знавший Мартьянова, очень переживает его уход. Актер вспомнил, что играл с Олегом Сергеевичем в двух спектаклях. «Это трагедия, конечно. Молодой, талантливый человек. В последний раз я виделся с ним — говорил, что заболел, что чувствует себя неважно. Когда уходят такие люди, красивые душой и внешне, любящие людей, отзывчивые, талант внутри, который был во всем, хочется сказать: как жаль, как плохо, что этого человека не будет с нами. Прости нас, Олег», — поделился Ермаков.

На счету у Олега Мартьянова насчитывается около 70 работ, среди которых спектакли «Украли консула!» Г.Мдивани, «Конек-горбунок» П.П.Ершова, «Не все коту масленица» А.Н.Островского, «Господа Головлевы», «Горе от ума», Царь Иоанн Грозный» и «Недоросль».

Что касается работы в кино, особую популярность Мартьянову принесла роль Виктора в кинофильме «Голубка» (1978 г.). Также Олег Сергеевич был занят в картинах «А вы любили когда-нибудь?», «Черная акула», «Посвящение в любовь».