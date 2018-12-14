Дочь Ларисы Гузеевой попала в больницу

Осенью Лариса Гузеева потеряла мать. Уход любимой бабушки тяжело переживала и дочь телеведущей Ольга Бухарова, которая, по всей видимости, все еще не может отойти от этой трагедии. Кроме того, недавно Ольга рассталась с молодым человеком, с которым встречалась около года.

Именно поэтому в микроблоге Бухаровой стали все чаще появляться публикации, носящие депрессивный характер.

«Мертвая девочка с мертвыми мечтами», — так говорила она о себе в Instagram недавно. Возможно, из-за переживаний у дочери Ларисы Гузеевой начались проблемы со здоровьем. Дня три назад Ольга сообщила поклонникам, что простыла прямо перед плановой операцией. Несмотря не это, врачи не стали отменять процедуру. Ольга Бухарова уже находится в медицинском учреждении.

«Не хочу драматизировать, но мне очень плохо», — призналась она подписчикам.

К слову, пока Бухарова не озвучивает причину операции, об этом молчит и ее мать. Известно, что Лариса Гузеева во всем поддерживает свою дочь. И если окружающих девушек телеведущая может раскритиковать за неподобающий внешний вид, то против Ольги, украсившей себя пирсингом и татуировками, не имеет ничего против. Кроме того, Гузеева считает, что у дочери редкая красота, которую необходимо беречь.

Как и любая мать, телеведущая защищает дочь от негатива со стороны окружающих. Сравнительно недавно Лариса Гузеева резко высказалась о критиках Бухаровой. «Не болтайте. По-другому даже не могу сказать. Никогда не делаю замечаний ни по поводу пирсинга, ни по поводу тату. Это не мое дело», — писала она в социальной сети.