Ищите себя на фото: в Saku suurhall проходит Рождественский гала-вечер
13 декабря 2018, 18:58
Сегодня в Saku suurhall проходит самое масштабное празднование года, где собрались эстонские фирмы.
Рождественский гала-вечер для предприятий проходит уже в пятый раз и считается самым гламурным праздником года.
Ведущие вечера: Саара кадак и Отть Сепп, для гостей сегодня выступят: Smilers, Анне Вески, Элина Нечаева, Расмус Ряндвеэ и DJ Вайдо Паннель.
Смотрите и ищите себя на фото! Фотографии добавляются по мере их появления!