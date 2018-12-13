Чт, 13.12.2018
Великобритания в ужасе! Меган Маркл новым выходом нарушила сразу три правила королевского протокола СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Cмотри
  • Ищите себя на фото: в Saku suurhall проходит Рождественский гала-вечер

Ищите себя на фото: в Saku suurhall проходит Рождественский гала-вечер

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Сегодня в Saku suurhall проходит самое масштабное празднование года, где собрались эстонские фирмы.

Рождественский гала-вечер для предприятий проходит уже в пятый раз и считается самым гламурным праздником года.

Ведущие вечера: Саара кадак и Отть Сепп, для гостей сегодня выступят: Smilers, Анне Вески, Элина Нечаева, Расмус Ряндвеэ и  DJ Вайдо Паннель.

Смотрите и ищите себя на фото! Фотографии добавляются по мере их появления!

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ