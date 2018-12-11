Она провела в коме четыре года, проснулась и рассказала правду, от которой все замерли

Через две недели ее парализовало по пояс. Серьезное воспаление головного и спинного мозга разрушило всю жизнь Виктории, пишет Lifter.com.ua.

Она потеряла способность говорить, есть и передвигаться. По сути девушка превратилась в овощ. Ее кормили через трубку. Семья Виктории была в ужасе.

Врачи и не надеялись на ее выздоровление. По их прогнозам, болезнь навсегда приковала Викторию к кровати.

Она все еще слышала, о чем говорят окружающие, но не могла ответить и даже просто пошевелить пальцем.

То, что произошло четыре года спустя, шокировало всех, кто знал девушку. В 2010 году Виктория вышла из вегетативного состояния.

"Мои родители верили в меня. Они превратили мою комнату в больничную палату, заботились обо мне день и ночь. Мои братья говорили со мной и держали меня в курсе того, что происходило за пределами комнаты.

Они дали мне возможность набраться сил и сразиться с болезнью. Они не знали, что я их слышу, но я слышала", - говорит Виктория.

Дела стали налаживаться в декабре 2009 года. Девушка научилась подавать сигналы матери. Она постепенно начала возвращаться к жизни.

Сначала Виктория пошевелила пальцем, потом всей кистью. В конце концов, она научилась выговаривать слова, а потом - составлять из них предложения. Она самостоятельно ела пудинг, затем перешла на твердую пищу.

Она научилась держать в руке мобильный телефон и узнала, что значит «поставить лайк» в Facebook.

Несмотря на все эти невероятные достижения, девушка все еще не могла двигать ногами. Все специалисты, к которым обращалась семья, говорили одно и то же - девушка навсегда останется парализованной ниже талии.

Но Викторию это не сломило, она отказывалась принять диагноз врачей. Девушка не могла смириться с тем, что проведет всю жизнь в инвалидном кресле.

Она с нетерпением ждала возвращения в школу, но в первый же день услышала в свой адрес насмешки. Виктория вернулась домой полностью раздавленная, ее душили слезы.

В тот день родители пообещали дочери, что сделают все возможное, чтобы помочь ей снова встать на ноги и вернуть прежнюю уверенность в себе. Они сдержали свое обещание.

Наконец, в ее жизни настал переломный момент. Девушка жила возле озера, еще ребенком она научилась хорошо плавать. Впервые она приняла участие в соревнованиях по плаванию, когда ей было всего 10 лет.

После того перенесенной болезни Виктория считала, что больше никогда не сможет плавать. Как же ей двигать ногами! Но ее братья думали иначе. В 2010 году они бросили ее в семейный бассейн. Сначала девушка испугалась, но это был тот толчок, в котором она нуждалась.