Она провела в коме четыре года, проснулась и рассказала правду, от которой все замерли

Виктория Арлен родилась здоровым ребенком, она любила танцевать, делала успехи в спорте. В 11 лет девочка заболела гриппом, она несколько раз теряла сознание и даже подцепила пневмонию, пишет Newsner.
Через две недели ее парализовало по пояс. Серьезное воспаление головного и спинного мозга разрушило всю жизнь Виктории, пишет Lifter.com.ua.
Она потеряла способность говорить, есть и передвигаться. По сути девушка превратилась в овощ. Ее кормили через трубку. Семья Виктории была в ужасе.
Врачи и не надеялись на ее выздоровление. По их прогнозам, болезнь навсегда приковала Викторию к кровати.
Она все еще слышала, о чем говорят окружающие, но не могла ответить и даже просто пошевелить пальцем.
То, что произошло четыре года спустя, шокировало всех, кто знал девушку. В 2010 году Виктория вышла из вегетативного состояния.
"Мои родители верили в меня. Они превратили мою комнату в больничную палату, заботились обо мне день и ночь. Мои братья говорили со мной и держали меня в курсе того, что происходило за пределами комнаты.
Они дали мне возможность набраться сил и сразиться с болезнью. Они не знали, что я их слышу, но я слышала", - говорит Виктория.
Дела стали налаживаться в декабре 2009 года. Девушка научилась подавать сигналы матери. Она постепенно начала возвращаться к жизни.
Сначала Виктория пошевелила пальцем, потом всей кистью. В конце концов, она научилась выговаривать слова, а потом - составлять из них предложения. Она самостоятельно ела пудинг, затем перешла на твердую пищу.
Она научилась держать в руке мобильный телефон и узнала, что значит «поставить лайк» в Facebook.
Несмотря на все эти невероятные достижения, девушка все еще не могла двигать ногами. Все специалисты, к которым обращалась семья, говорили одно и то же - девушка навсегда останется парализованной ниже талии.
Но Викторию это не сломило, она отказывалась принять диагноз врачей. Девушка не могла смириться с тем, что проведет всю жизнь в инвалидном кресле.
Она с нетерпением ждала возвращения в школу, но в первый же день услышала в свой адрес насмешки. Виктория вернулась домой полностью раздавленная, ее душили слезы.
В тот день родители пообещали дочери, что сделают все возможное, чтобы помочь ей снова встать на ноги и вернуть прежнюю уверенность в себе. Они сдержали свое обещание.
Наконец, в ее жизни настал переломный момент. Девушка жила возле озера, еще ребенком она научилась хорошо плавать. Впервые она приняла участие в соревнованиях по плаванию, когда ей было всего 10 лет.
После того перенесенной болезни Виктория считала, что больше никогда не сможет плавать. Как же ей двигать ногами! Но ее братья думали иначе. В 2010 году они бросили ее в семейный бассейн. Сначала девушка испугалась, но это был тот толчок, в котором она нуждалась.
Вода дала ей не только свободу, но и уверенность в себе. Даже паралич нижних конечностей не помешал ей плавать.
Летом 2012 года 17-летнюю Викторию включили в состав Паралимпийской сборной США. Домой девушка привезла три серебряных медали и одно золото.
Ей также удалось установить новый мировой рекорд.
После этого Викторию стали приглашать в различные ток-шоу, у нее брали интервью журналисты. Она поведала миру свою историю и стала источником вдохновения для миллионов людей по всей земле.
Однако ее все еще беспокоила собственная беспомощность. В 2013 году она переехала в Сан-Диего, чтобы принять участие в программе Project Walk, которая помогает парализованным людям снова встать на ноги.
Специалисты клиники скептически отнеслись к случаю Виктории. Врач сказал, что шансов на полное выздоровление очень мало. Но 11 ноября 2015 года Виктория сделала первые шаги.
К тому времени девушка провела в инвалидном кресле уже шесть лет. Она тренировалась каждый день по шесть часов, чтобы достичь своей цели. Медленно, но верно у нее стало получаться.
Сначала она ходила, опираясь на костыли. Пять месяцев спустя, 3 марта 2016 года, девушка смогла сделать несколько шагов без них.
«Ходьба все еще дается мне сложно, у меня остались значительные нарушения. Я ношу подтяжки, тренируюсь по два-три часа в день.
Бывают дни, когда мне трудно встать на ноги и передвигаться, в таких случаях я использую кресло и костыли. Но мои усилия теперь менее заметны.
Все это стоит того. 10 лет прошло с того момента, как я могла посмотреть кому-нибудь прямо в глаза, а не взирать весь день на чьи-то задницы».
Сегодня Виктория является призером Паралимпийских игр, ведущей программы для спортивного канала ESPN.
Но самое главное - она сумела выжить. Ее часто называют ходячим чудом и вдохновением. Она сама говорит:
«Я бы не сделала этого сама, и я благодарен всем, кто помог мне. Каждый день я привыкаю к новой реальности.
Я думала, что эти шаги 3 марта будут моей финишной чертой. Но на самом деле они были только началом».
Надеемся, Виктория вернется к прежней жизни! Силы духа и храбрости ей не занимать! Эта история - источник вдохновения. Пусть она станет примером для тех, кто потерял всякую надежду.
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