Филипп Киркоров об участии Ольги Бузовой в «Евровидении»: «Нужно пожелать ей только удачи!»
10 декабря 2018, 14:58
Уже не первый месяц появляются слухи, что весной на конкурсе от России будет выступать новоявленная поп-принцесса Ольга Бузова, которая недавно выпустила новый альбом «Принимай меня», а сейчас отправилась в тур по городам России со своим масштабным шоу.
Естественно, эта тема не могла пройти мимо идейного вдохновителя и знатока «Евровидения» Филиппа Киркорова, который оказался не против участия Ольги, и даже согласился ей помочь, если ее выберут, передает Starhit.
«В этом конкурсе возможно все, если ты интересен, авангарден и креативен. А Ольга Бузова обладает всеми этими качествами. Так, почему бы и нет? Нужно пожелать ей только удачи, если ее выберут. И ждать результата, как проголосует Европа», — сказал Филипп.