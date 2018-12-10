Пн, 10.12.2018
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  • Филипп Киркоров об участии Ольги Бузовой в «Евровидении»: «Нужно пожелать ей только удачи!»

Филипп Киркоров об участии Ольги Бузовой в «Евровидении»: «Нужно пожелать ей только удачи!»

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Ольга Бузова

ФОТО: PER/CapitalPictures/PER/CapitalPictures

​Уже не первый месяц появляются слухи, что весной на конкурсе от России будет выступать новоявленная поп-принцесса Ольга Бузова, которая недавно выпустила новый альбом «Принимай меня», а сейчас отправилась в тур по городам России со своим масштабным шоу.

Естественно, эта тема не могла пройти мимо идейного вдохновителя и знатока «Евровидения» Филиппа Киркорова, который оказался не против участия Ольги, и даже согласился ей помочь, если ее выберут, передает Starhit.

«В этом конкурсе возможно все, если ты интересен, авангарден и креативен. А Ольга Бузова обладает всеми этими качествами. Так, почему бы и нет? Нужно пожелать ей только удачи, если ее выберут. И ждать результата, как проголосует Европа», — сказал Филипп.

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