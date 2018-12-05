Ты не один с проблемами: знаменитости, которые побывали в психбольницах

Жизнь знаменитых людей кажется идеальной лишь на экранах. Но звезды – это такие же люди, как и все. Со своими слабостями, зависимостями жизненными проблемами. Также и их психическое здоровье подвергается различным жизненным влияниям.

Этот список составляют знаменитые люди, которым выпала участь пройти лечение в психиатрических учреждениях.

Робби Уильямс

Популярный британский певец с детского возраста страдает лунатизмом. Звездный исполнитель продолжительное время пытался излечиться от недуга, но хождение во сне так и не прекратилось. Со временем это состояние только обострилось, а также к нему добавилась неосознанная привычка постоянно переедать. Теперь Робби Уильямсу необходимо регулярно проходить лечение в психиатрических заведениях.

Кэтрин Зета-Джонс

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс ФОТО: SCANPIX

Мало кто поверит, что эта обворожительная женщина способна становится абсолютно неконтролируемым человеком. Все дело в том, что британская актриса уже много лет имеет такое психическое заболевание, как маниакально-депрессивный психоз. По этой причине Кэтрин приходится постоянно посещать психиатров.

Стивен Тайлер

Стивен Тайлер ФОТО: SCANPIX

Американскому музыканту, вокалисту и лидеру рок-группы Aerosmith также пришлось побывать в психиатрическом учреждении с целью восстановить расшатанное психическое состояние. К этому привело употребление наркотиков и появление наркотической зависимости. Лечился музыкант несколько лет.

Бритни Спирс

Бритни Спирс ФОТО: SCANPIX

На пике своей популярности известная поп-исполнительница столкнулась с неприятным сюрпризом в виде сильной депрессии и употребления алкоголя и наркотических средств. За бесшабашными выходками певицы наблюдал весь мир. В результате звезде в 2007 году приходилось посещать психиатрическую больницу.

Сьюзан Бойл

Сьюзан Бойл ФОТО: SCANPIX

Шотландская певица, которая стала популярной благодаря участию в шоу «Britain's Got Talent», не смогла справиться с нахлынувшей популярностью и сильным стрессом. Это стало причиной попадания в лечебницу. Как позже призналась Сьюзан, она долго лечилась от неврозов и панических атак.