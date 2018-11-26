Принц Гарри и Меган Маркл переезжают из Кенсингтонского дворца из-за конфликта с принцем Уильямом

До недавнего времени принц Гарри и Меган Маркл проживали в коттедже Ноттингем, который входит в ансамбль Кенсингтонского дворца. Однако после того, как стало известно о беременности герцогини Сассекской, в прессе начали ходить самые разные слухи о том, куда переселят супругов.

Очевидным вариантом был переезд в другие апартаменты, расположенные по соседству с домом принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Однако, как утверждают репортеры The DailyMail, у Гарри сейчас довольно напряженные отношения с братом, поэтому он и его супруга переедут в другое место.

Раньше братья были дружны между собой. И после свадьбы принца Уильяма ситуация не сильно изменилась. Однако бракосочетание Гарри и Меган, как утверждают журналисты, перевернуло все с ног на голову. Теперь герцог Сассекский думает только о благополучии своей семьи. С этим были связаны и недавние новости о «разделе» Кенсингтонского дворца, который устроили братья. Судя по всему, кончился этот самый распил конфликтом, из-за которого Меган и Гарри решили съехать, ведь герцог Глостерский был готов уступить свои апартаменты. По информации СМИ, воспитывать своего первенца младший сын принцессы Дианы будет в Фрогморе, неподалеку от того места, где состоялась его свадьба.