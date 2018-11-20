Памятка для фанатов «Черной пятницы» в Эстонии: как не прогадать и остаться в выигрыше

Директор по продажам Tele2 Ааре Уусъярв поделится несколькими простыми советами, которые помогут без потрясений пережить этот «черный» день календаря и воспользоваться самыми лучшими предложениями.

Не все предложения выгодные. Иногда предлагаемая цена на товар – всего лишь иллюзия или хитрый трюк, которые не относятся к правилам добропорядочной торговли. И если якобы выгодная цена вызывает сомнения, обязательно сравните ее с предложениями других магазинов.

Читайте новостные рассылки. «Если обычно вы не заглядываете в рассылки торговых новостей, то в последнюю неделю перед «Черной пятницей» желательно позабыть про эту привычку», – советует А. Уусъярв. Рассылка лучших предложений по электронной почте сегодня широко распространена – и вы будете в курсе того, какие товары предлагаются сейчас на розничном рынке и по какой цене.

Составьте список предполагаемых покупок и сравните цены. Директор по продажам Tele2 рекомендует подготовиться к «Черной пятнице» заранее. «Посмотрите, какие есть предложения, и составьте свой список желательных товаров – так вы быстрее среагируете на действительно выгодное предложение и успеете получить самое лучшее». Важно также установить для себя приоритеты: насколько рациональна та или иная покупка и что вы хотели бы приобрести в первую очередь. Кроме того, со списком в руках намного удобнее сравнивать цены. А уже непосредственно перед покупкой полезно сделать последнюю сверку: бывает, что льготные цены «Черной пятницы» в самом магазине и его интернет-версии различаются.

Отправляйтесь за покупками с друзьями и не стесняйтесь советоваться. Ваши спутники станут для вас своеобразным фильтром – они помогут вам лучше разобраться в составленном списке (одна голова хорошо, а две лучше) и всегда выскажут трезвую, непредвзятую точку зрения: а нужно ли вам вообще это приобретение.

Начинайте уже со среды. «Черная пятница» уже давно переросла рамки одного дня – и мы всё чаще имеем дело с «Черной неделей» или даже «Черным месяцем». А это значит, что товары по хорошей или даже очень хорошей цене могут появиться как в магазинах, так и в интернете, еще до пятницы», – предупреждает А. Уусъярв. Кстати, многие предложения «Черной пятницы» можно отыскать в веб-среде – и вы не потратите лишнее время и энергию на поиск товаров. При этом важно помнить, что многие продавцы предлагают наиболее выигрышные цены и широкий ассортимент не в виртуальном, а в обыкновенном реальном магазине.

Не выходите за рамки своего бюджета. «Не тратьте больше, чем запланировали изначально. Даже если умопомрачительный гаджет, которым вы воспользуетесь всего пару раз в год, продается совсем дешево. Сдерживайте аппетит и не отходите от своих приоритетов – приобретать надо то, что действительно для вас важно», – уверен директор по продажам Tele2. И еще: отправляясь за покупками, оставьте банковскую карточку дома и возьмите с собой только наличные – ровно столько, сколько вы запланировали израсходовать.