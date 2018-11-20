Певицу Лолиту экстренно госпитализировали прямо во время концерта

День назад Лолита Милявская публиковала в свое микроблоге видеоотчет с концерта в Могилеве. В ролике певица выглядела бодрой и веселой, а сегодня стало известно, что ей пришлось прервать выступление из-за резко подскочившего давления.

Как выяснилось позже, Милявская почувствовала себя плохо еще до концерта, но не решалась отменить его. Ей вызвали скорую помощь, но и это не помогло. Певица до последнего держалась на сцене, а потом была вынуждена признаться зрителям, что ей нездоровится. Сейчас Лолита находится в Москве, где проходит тщательное обследование в одной из клиник.