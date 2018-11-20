Певицу Лолиту экстренно госпитализировали прямо во время концерта

55-летней певице резко стало плохо во время концерта в Белоруссии. Из-за проблем со здоровьем Лолита была вынуждена прервать выступление и срочно отправиться в Москву, где сейчас проходит тщательное обследование, передает StarHit.
День назад Лолита Милявская публиковала в свое микроблоге видеоотчет с концерта в Могилеве. В ролике певица выглядела бодрой и веселой, а сегодня стало известно, что ей пришлось прервать выступление из-за резко подскочившего давления.
Как выяснилось позже, Милявская почувствовала себя плохо еще до концерта, но не решалась отменить его. Ей вызвали скорую помощь, но и это не помогло. Певица до последнего держалась на сцене, а потом была вынуждена признаться зрителям, что ей нездоровится. Сейчас Лолита находится в Москве, где проходит тщательное обследование в одной из клиник.
«Пока Лолита чувствует себя неважно, она находится на обследовании. У нее диагностировали гипертонический криз. Что касается продолжения концертной деятельности, то пока вопрос об этом не стоит», — рассказал «СтарХиту» концертный директор Милявской Эдуард Хруцкий.