Вт, 20.11.2018
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  • Певицу Лолиту экстренно госпитализировали прямо во время концерта

Певицу Лолиту экстренно госпитализировали прямо во время концерта

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Лолита.

ФОТО: Evgenya Novozhenina/Sputnik

55-летней певице резко стало плохо во время концерта в Белоруссии. Из-за проблем со здоровьем Лолита была вынуждена прервать выступление и срочно отправиться в Москву, где сейчас проходит тщательное обследование, передает StarHit.

День назад Лолита Милявская публиковала в свое микроблоге видеоотчет с концерта в Могилеве. В ролике певица выглядела бодрой и веселой, а сегодня стало известно, что ей пришлось прервать выступление из-за резко подскочившего давления.

Как выяснилось позже, Милявская почувствовала себя плохо еще до концерта, но не решалась отменить его. Ей вызвали скорую помощь, но и это не помогло. Певица до последнего держалась на сцене, а потом была вынуждена признаться зрителям, что ей нездоровится. Сейчас Лолита находится в Москве, где проходит тщательное обследование в одной из клиник.

«Пока Лолита чувствует себя неважно, она находится на обследовании. У нее диагностировали гипертонический криз. Что касается продолжения концертной деятельности, то пока вопрос об этом не стоит», — рассказал «СтарХиту» концертный директор Милявской Эдуард Хруцкий.

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