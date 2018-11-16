Пять основных признаков шизофрении, о которых обязан знать каждый!

Хотя угрожающее поведение и кратковременные вспышки агрессии у страдающих шизофренией встречаются гораздо чаще, чем действительно опасное поведение, необходимо знать об особенностях симптоматики, пишет Маркетиум.
Вот пять основных симптомов шизофрении...
Диагностика этого психического заболевания обычно основывается на анализе данных анамнеза, рассказах родственников и общей клинической картины. Кроме того, психиатры выделяют пять основных симптомов, которые могут указывать на шизофрению.
Бредовые состояния
Это ошибочные убеждения, которые не основаны на реальности. Вот несколько примеров:
- человек думает, что ему хотят причинить вред или тайно следят за ним;
- замечает определенные жесты или слышит комментарии, направленные в его сторону;
- убежден в своих исключительных способностях;
- думает, что все в него влюблены;
- уверен, что вскоре произойдет крупная катастрофа.
Бредовые состояния в какой-то момент жизни наблюдаются у большинства шизофреников.
2. Галлюцинации
Обычно это чувственные ощущения, которых на самом деле не существует. Однако для человека с шизофренией они воспринимаются как абсолютно реальные! Галлюцинации могут базироваться на любом из органов чувств, но чаще всего встречаются так называемые "голоса в голове".
3. Дезорганизованное мышление (речь)
Эффективная коммуникация у шизофреников часто нарушена, поэтому их ответы на вопросы могут быть странными или несвязными. Иногда речь включает в себя объединение бессмысленных слов, которые невозможно понять.
4. Чрезвычайно дезорганизованное или неадекватное поведение
Этот симптом может проявляться по-разному: от детской глупости до непредсказуемого возбуждения. Поведение не фокусируется на цели, поэтому шизофреникам сложно выполнять обычные бытовые действия. Также они могут игнорировать законы и правила, принимать неуместные или причудливые позы, подолгу молчать или совершать бесполезные и чрезмерные движения.
5. Негативная симптоматика
Так психиатры называют снижение или утрату нормального функционирования. Например, шизофреник может пренебрегать личной гигиеной или демонстрировать аффективную тупость ("маска" на лице, отсутствие зрительного контакта, монотонная речь). Кроме того, человек может полностью потерять интерес к повседневной деятельности, выпасть из социальной жизни.