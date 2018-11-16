Пять основных признаков шизофрении, о которых обязан знать каждый!

Вот пять основных симптомов шизофрении...

Диагностика этого психического заболевания обычно основывается на анализе данных анамнеза, рассказах родственников и общей клинической картины. Кроме того, психиатры выделяют пять основных симптомов, которые могут указывать на шизофрению.

Бредовые состояния

Это ошибочные убеждения, которые не основаны на реальности. Вот несколько примеров:

человек думает, что ему хотят причинить вред или тайно следят за ним;

замечает определенные жесты или слышит комментарии, направленные в его сторону;

убежден в своих исключительных способностях;

думает, что все в него влюблены;

уверен, что вскоре произойдет крупная катастрофа.

Бредовые состояния в какой-то момент жизни наблюдаются у большинства шизофреников.

2. Галлюцинации

Обычно это чувственные ощущения, которых на самом деле не существует. Однако для человека с шизофренией они воспринимаются как абсолютно реальные! Галлюцинации могут базироваться на любом из органов чувств, но чаще всего встречаются так называемые "голоса в голове".

3. Дезорганизованное мышление (речь)

Эффективная коммуникация у шизофреников часто нарушена, поэтому их ответы на вопросы могут быть странными или несвязными. Иногда речь включает в себя объединение бессмысленных слов, которые невозможно понять.

4. Чрезвычайно дезорганизованное или неадекватное поведение

Этот симптом может проявляться по-разному: от детской глупости до непредсказуемого возбуждения. Поведение не фокусируется на цели, поэтому шизофреникам сложно выполнять обычные бытовые действия. Также они могут игнорировать законы и правила, принимать неуместные или причудливые позы, подолгу молчать или совершать бесполезные и чрезмерные движения.

5. Негативная симптоматика