День может стать решающим в жизни этого знака Зодиака: гороскоп на 15 ноября

Овен

Вы будете вовлечены в какое-то крупное событие. Для вас же лучше избежать этого, поскольку в жизни у вас и так слишком много авантюр, пишет Segodnya.

Телец

Не воплощайте в жизнь сразу все идеи, даже если они безупречны. Все нужно делать постепенно, иначе вы рискуете завалить все дела.

Близнецы

Помогите ближнему советом, если он пожелает этого, но в долг не давайте. Ваш знакомый все равно не сможет правильно распределить средства.

Рак

Решение проблемы постоянно ускользает из вашего поля зрения. Вам необходима помощь компетентного человека, самостоятельно не справитесь.

Лев

Следите за тем, чтобы действия ваших коллег основывались на реальных фактах, а не на предположениях или странных умозаключениях.

Дева

Вы столкнетесь сегодня с непредвиденными трудностями, преодоление которых отнимет немало сил. Запаситесь терпением и хладнокровием.

Весы

Ваша репутация и без того не слишком безупречна. Постарайтесь не подпортить ее окончательно, сегодня у вас будет такой шанс, упустите его.

Скорпион

Дар убеждения сегодня будет на высоте. Даже самый несговорчивый из потенциальных союзников поверит вам и станет отличным партнером.

Стрелец

Для чего вы злите окружающих? Даже если они вам неинтересны, совершенно не обязательно рассказывать об этом каждому из них.

Козерог

Сегодня стоит отдаться чувству, которое спешит вырваться наружу. Действуйте, как подсказывает интуиция, она сегодня не подведет.

Водолей

Нынешний день может стать одним из решающих в вашей жизни. Не упустите свой шанс — возможно, подобного в ближайшее время не будет.

Рыбы