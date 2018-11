Голливудская дива! Эмбер Херд подчеркнула сексуальную фигуру кружевным платьем-бюстье

12 ноября в Нью-Йорке прошла ежегодная церемония вручения премий Glamour Women of the Year Awards 2018, которую проводит журнал Glamour US. Статуэтками награждаются женщины, которые по мнению американского глянца, вдохновляют людей по всему миру. В этот раз с наградами ушли актриса Виола Дэвис, модели Крисси Тейген и Эшли Грэм, певица Жанель Монэ и многие другие. Поддержать невероятных женщин пришли не менее талантливые голливудские красотки, среди которых Коро Роша, Карли Клосс, Клэр Дэйнс, Искра Лоуренс, Эмбер Херд - все они тщательно подготовились к мероприятию и покорили красную дорожку эффектными нарядами.