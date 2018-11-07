Cъевший садовую улитку спортсмен умер после восьми лет мучений

28-летний регбист Сэм Баллард из Сиднея умер в минувшую пятницу. Юноша подхватил опасного паразита — червя под названием крысиный цепень — в 2010 году после того, как в компании друзей съел на спор улитку, найденную в саду. Почти сразу после этого Баллард попал в больницу.

Обычно переносчиками паразита становятся крысы, но иногда яйца попадают в организмы улиток и слизняков, которые едят крысиные фекалии. Паразит может вызвать эозинофильный менингит — тяжелое заболевание, которое может вызвать поражения мозга. Заболевание считается излечимым, но Балларду не повезло: инфекция его парализовала, он провел больше года в коме.

Сэм Баллард до и после заболевания ФОТО: Kuvatõmmis/Youtube