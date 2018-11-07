Cъевший садовую улитку спортсмен умер после восьми лет мучений

Молодой человек из Австралии восемь лет назад съел живую улитку, которая оказалась носителем опасного паразита. Все эти годы юношу пытались спасти, но инфекция оказалась сильнее.
28-летний регбист Сэм Баллард из Сиднея умер в минувшую пятницу. Юноша подхватил опасного паразита — червя под названием крысиный цепень — в 2010 году после того, как в компании друзей съел на спор улитку, найденную в саду. Почти сразу после этого Баллард попал в больницу.
Обычно переносчиками паразита становятся крысы, но иногда яйца попадают в организмы улиток и слизняков, которые едят крысиные фекалии. Паразит может вызвать эозинофильный менингит — тяжелое заболевание, которое может вызвать поражения мозга. Заболевание считается излечимым, но Балларду не повезло: инфекция его парализовала, он провел больше года в коме.
Три года назад юношу выписали из больницы, и он продолжал лечение дома. Его друзья не бросили его, проводили с ним много времени, наняли ему сиделку, помогали его семье. Но Баллард так и не восстановился: он умер от осложнений после болезни, сообщает Sky News.