Ср, 7.11.2018
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  • Фото: Ольгу Бузову высмеяли за нарисованный пресс

Фото: Ольгу Бузову высмеяли за нарисованный пресс

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Ольга Бузова

ФОТО: Скриншот с Instagram

Сейчас Ольга Бузова интенсивно готовится к большому концерту в московском Крокус сити Холле. 

Артистка не только репетирует, но и находит время для спортзала, где качает пресс. Очередную публикацию Ольга посвятила подготовке к своему большому шоу.

Текст звезда социальных сетей проиллюстрировала снимком из репетиционного зала. Бузова задрала футболку и показала кубики пресса. но только ей никто не поверил!подписчики обвинили телеведущую в том, что пресс она нарисовала себе в фотошопе.

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