Фото: Ольгу Бузову высмеяли за нарисованный пресс

Артистка не только репетирует, но и находит время для спортзала, где качает пресс. Очередную публикацию Ольга посвятила подготовке к своему большому шоу.

Текст звезда социальных сетей проиллюстрировала снимком из репетиционного зала. Бузова задрала футболку и показала кубики пресса. но только ей никто не поверил!подписчики обвинили телеведущую в том, что пресс она нарисовала себе в фотошопе.