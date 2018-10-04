Пять простых продуктов, которые сделают дыхание свежим

Если вы не смоги удержаться от того, чтобы съесть в обед какое-нибудь блюдо, влияющее на запах изо рта, можно воспользоваться укропом – эта пряная зелень способна одолеть даже самый неприятный аромат. Просто пожуйте веточку укропа, - и проблема не очень хорошего запаха изо рта быстро разрешится, пишет Medikforum.

Прекрасным дезодорантом для полости рта является гвоздика. С ее помощью можно устранить даже запахи, появляющиеся после употребления чеснока и лука. Чтобы избавится от напоминания о съеденном чесноке, полезно на протяжении нескольких минут пожевать несколько «гвоздиков».

От неприятного аромата, возникающего после выпитого алкоголя в сочетании с разными закусками, по словам экспертов, эффективно помогают избавиться базилик и мята – для этого нужно разжевать их листочки. Другой продукт, который помогает быть уверенным в своем дыхании, – имбирь. Главное, чтобы он был свежим.