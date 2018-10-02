Вт, 2.10.2018
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  • «Видна турецкая кровь»: пользователи рас­кри­ти­ко­ва­ли дочь Ани Лорак

«Видна турецкая кровь»: пользователи рас­кри­ти­ко­ва­ли дочь Ани Лорак

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ФОТО: Скриншот с Instagram

Фанаты певицы набросились на девочку и стали обсуждать ее внешность, пишет Eg.ru.

Известная певица Ани Лорак отметила сорокалетие. Звезда, надо признать, блестяще выглядит для своего возраста. С юбилеем ее поздравили многие звезды отечественной эстрады. Однако главный комплимент Лорак, безусловно, заслужила от своей дочери Софии.

Девочка посвятила матери трогательные строки. «Кто самый лучший из людей. У кого день рождения. У любимой мамочки моей. Прими же эти поздравления», - прочитала стихотворение юная София.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Между тем поклонники стали активно обсуждать внешность ребенка, у которой «течет турецкая кровь». «Девочка вся в отца», «Не повезло ребенку с внешностью», «Брови у нее ужас просто».

Нашлись те, кто заявил, что не стоит обсуждать внешность ребенка.

Отметим, что мужем Ани Лорак является турок по происхождению Мурат Налчаджиоглу. Мужчину подозревают в изменах. Его застукали с моделью в одном из киевских баров. Сама Лорак личную жизнь не комментирует.

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