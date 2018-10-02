Как целуется каждый знак Зодиака?

Как вы целуетесь?
Овен (21 марта — 19 апреля)
Правда иногда может ранить, но Овнам придется с этим смириться. Представители этого знака зодиака плохо целуются и это факт нельзя отрицать. Хорошая новость заключается в том, что они могут поработать над тем, чтобы улучшить свою технику поцелуев. Овны спешат и любят сразу же переходить к делу, поэтому им нужно научиться не торопиться, пишет Cluber.com.ua.
Телец (20 апреля — 21 мая)
Когда дело касается поцелуев, Тельцы — прямая противоположность Овнов. Движения Тельцов всегда обдуманны и методичны до такой степени, что они часто начинают колебаться. Дело в том, что представители этого знака не привыкли к случайным связям и поэтому когда дело доходит до поцелуев, они не могут полностью отдаться процессу. Именно поэтому Тельцам нужно научиться расслабляться и просто получать удовольствие.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Чемпионы поцелуев. У Близнецов есть полный набор: у них отличные навыки, техника, а также губы, сладкие как шоколад. Они умеют определять наиболее удачные моменты и ситуации для поцелуев. Близнецы прекрасно знают, когда нужно ускориться, а когда притормозить.
Рак (22 июня — 22 июля)
Точно так же, как и Близнецы, Раки отлично умеют целоваться. Они воспринимают поцелуи как нечто большее, чем простое проявление любви и симпатии. Поцелуи для представителей этого знака — словно сверхъестественное явление, выходящее за пределы реальности. Поцелуи Раков всегда наполнены волшебством. Они вкладывают в них все свое сердце и душу, и это заметно.
Лев (23 июля — 22 августа)
Львы слишком высокого мнения о себе, в чем и заключается их ошибка. Представители этого знака считают, что хорошо целуются, но в тоже время не хотят работать над своими навыками. Львы расхваливают себя и другие часто чувствуют разочарование после поцелуев с ними. Сами по себе они целуются не так уж и плохо. Все дело в том, что сам процесс оказывается не таким уж и волшебным, как его описывают сами Львы.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Девы отличаются довольно систематическим подходом к технике поцелуев и это заметно. Представители этого знака хорошо целуются, но у их партнеров может сложиться впечатление, что они целуются с роботом. Девы знают, как правильно двигать языком и губами, но все же их движения одинаковы и периодически повторяются.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Когда дело касается поцелуев, Весы — настоящие перфекционисты. Они довольно тщательно подходят к этому вопросу, чтобы сделать поцелуй идеальным для себя и своего партнера. Представители этого знака предпочитают подготовиться заранее. Именно поэтому поцелуи с Весами будут головокружительными и волнующими. Они прекрасно знают, что нужно делать и как, поскольку заранее сделали свою домашнюю работу.
Скорпион (23 октября — 22 ноября)
Скорпионы могут быть чересчур открытыми и далеко не все смогут справиться с их рвением и напором, которые проявляются в том числе и во время поцелуев. Скорпионам нужно научиться вовремя останавливаться и правильно интерпретировать ситуацию.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Когда дело касается поцелуев, Стрельцы ведут себя довольно непринужденно и беззаботно, что может оказаться как их преимуществом, так и недостатком. Все зависит от человека, с которым Стрелец целуется. Поцелуи со Стрельцами понравятся тем, кто ищет случайных связей и разочаруют тех, кто хочет поцелуев наполненных настоящей страстью.
Козерог (22 декабря — 20 января)
Представители этого знака не любят торопиться, когда дело касается поцелуев, что, в свою очередь, может обескураживать их нетерпеливых партнеров. Козерогам может потребоваться немало времени, чтобы открыться и в этом нет ничего плохого, если им удастся найти себе в партнеры того человека, который сможет подождать. Но все же в некоторые моменты Козерогам нужно расслабиться и быть немного безрассудными.
Водолей (21 января — 18 февраля)
Поцелуи с Водолеями бывают непредсказуемыми. Представители этого знака считают, что поцелуи должны быть особенными и запоминающимися. Водолеев не устраивает, когда все скучно и стандартно, и поэтому они любят периодически добавлять нотку дикости для разнообразия.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Представителей этого знака трудно добиться. Точно так же, как и Козерогам, им может потребоваться немало времени, чтобы полностью открыться другим людям. Когда же дело доходит до поцелуев, Рыбы сделают все возможное, чтобы ожидания того стоили. Когда представители этого знака наконец-то открываются, то делают это всем сердцем. Они не сдерживают свою страсть и проявляют ее во время поцелуев.