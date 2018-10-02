Как целуется каждый знак Зодиака?

Овен (21 марта — 19 апреля)

Правда иногда может ранить, но Овнам придется с этим смириться. Представители этого знака зодиака плохо целуются и это факт нельзя отрицать. Хорошая новость заключается в том, что они могут поработать над тем, чтобы улучшить свою технику поцелуев. Овны спешат и любят сразу же переходить к делу, поэтому им нужно научиться не торопиться, пишет Cluber.com.ua.

Телец (20 апреля — 21 мая)

Когда дело касается поцелуев, Тельцы — прямая противоположность Овнов. Движения Тельцов всегда обдуманны и методичны до такой степени, что они часто начинают колебаться. Дело в том, что представители этого знака не привыкли к случайным связям и поэтому когда дело доходит до поцелуев, они не могут полностью отдаться процессу. Именно поэтому Тельцам нужно научиться расслабляться и просто получать удовольствие.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Чемпионы поцелуев. У Близнецов есть полный набор: у них отличные навыки, техника, а также губы, сладкие как шоколад. Они умеют определять наиболее удачные моменты и ситуации для поцелуев. Близнецы прекрасно знают, когда нужно ускориться, а когда притормозить.

Рак (22 июня — 22 июля)

Точно так же, как и Близнецы, Раки отлично умеют целоваться. Они воспринимают поцелуи как нечто большее, чем простое проявление любви и симпатии. Поцелуи для представителей этого знака — словно сверхъестественное явление, выходящее за пределы реальности. Поцелуи Раков всегда наполнены волшебством. Они вкладывают в них все свое сердце и душу, и это заметно.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львы слишком высокого мнения о себе, в чем и заключается их ошибка. Представители этого знака считают, что хорошо целуются, но в тоже время не хотят работать над своими навыками. Львы расхваливают себя и другие часто чувствуют разочарование после поцелуев с ними. Сами по себе они целуются не так уж и плохо. Все дело в том, что сам процесс оказывается не таким уж и волшебным, как его описывают сами Львы.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девы отличаются довольно систематическим подходом к технике поцелуев и это заметно. Представители этого знака хорошо целуются, но у их партнеров может сложиться впечатление, что они целуются с роботом. Девы знают, как правильно двигать языком и губами, но все же их движения одинаковы и периодически повторяются.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Когда дело касается поцелуев, Весы — настоящие перфекционисты. Они довольно тщательно подходят к этому вопросу, чтобы сделать поцелуй идеальным для себя и своего партнера. Представители этого знака предпочитают подготовиться заранее. Именно поэтому поцелуи с Весами будут головокружительными и волнующими. Они прекрасно знают, что нужно делать и как, поскольку заранее сделали свою домашнюю работу.

Скорпион (23 октября — 22 ноября)