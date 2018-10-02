«Моя красотка»: Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-юбке

Алла Пугачева не устает удивлять фанатов стройной фигурой и молодежными нарядами. 1 октября Максим Галкин выложил новый снимок Примадонны, который восхитил фолловеров юмориста, пишет Woman.
За последние несколько лет Алла Пугачева заметно похудела. Теперь она смело носит мини и регулярно удивляет интернет-пользователей своими стройными ногами. Поклонники не перестают восхищаться тем, как моложаво выглядит Примадонна, а Максим Галкин все чаще публикует в своем Instagram ее снимки.
На днях юморист выложил в микроблог новое фото Пугачевой, которое не оставило интернет-пользователей равнодушными. «Моя красотка на репетицию собралась!» — подписал фотографию Галкин (орфография и пунктуация авторов сохранены).
«На девочку похожа!», «Королева красоты, такая естественная», «Шикарно выглядит!», «Колени очень даже! Любая молодая позавидовать может!», «Она всегда лучшая», «Вот такой должна быть настоящая женщина в таком возрасте», «С возрастом все лучше и лучше», «Действительно красотка, яркая, заметная! И такая худенькая, хрупкая», — пишут в комментариях восхищенные интернет-пользователи. Также фолловеры отметили, что Пугачевой очень подходит прическа с прямыми волосами.