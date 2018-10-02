«Моя красотка»: Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-юбке

За последние несколько лет Алла Пугачева заметно похудела. Теперь она смело носит мини и регулярно удивляет интернет-пользователей своими стройными ногами. Поклонники не перестают восхищаться тем, как моложаво выглядит Примадонна, а Максим Галкин все чаще публикует в своем Instagram ее снимки.

На днях юморист выложил в микроблог новое фото Пугачевой, которое не оставило интернет-пользователей равнодушными. «Моя красотка на репетицию собралась!» — подписал фотографию Галкин (орфография и пунктуация авторов сохранены).